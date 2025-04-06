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Negamon Lite: Monster Battle (Мод меню)

Negamon Lite: Monster Battle 1.1.3

Мод менюМного золота

Мир полон тайн, монстров и дуэлей — и только один станет лучшим среди мастеров
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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
XTEL., JSC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Negamon Lite: Monster Battle — это яркое приключение по Новому миру, где каждая локация — не просто фон, а поле битвы и источник открытий. Густые леса, жаркие пляжи, скрытые тропы и затерянные арены — всё зовёт вперёд. Твоя задача — собрать сильнейшую команду карманных монстров, чтобы сразиться с другими мастерами и доказать, что ты достоин звания повелителя арены.


Бои проходят в тактическом формате: ты выбираешь ходы, продумываешь комбинации и ищешь слабые места в отрядах соперников. Negamon Lite — это не просто ловля ради коллекции, а стратегия, развитие, редкие находки и прогресс. В этой версии — больше уникальных монстров, больше лута, больше мест, которые хочется исследовать. И, конечно, больше вызовов для настоящих охотников за победой.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество еды
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Удалены объявления
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 Теги темы: Мод меню, Много золота

Скачать Negamon Lite: Monster Battle (Мод меню) v1.1.3 MOD APK

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Скачать Negamon Lite: Monster Battle (Мод меню) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб

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