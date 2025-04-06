Negamon Lite: Monster Battle 1.1.3
Мир полон тайн, монстров и дуэлей — и только один станет лучшим среди мастеров
Negamon Lite: Monster Battle — это яркое приключение по Новому миру, где каждая локация — не просто фон, а поле битвы и источник открытий. Густые леса, жаркие пляжи, скрытые тропы и затерянные арены — всё зовёт вперёд. Твоя задача — собрать сильнейшую команду карманных монстров, чтобы сразиться с другими мастерами и доказать, что ты достоин звания повелителя арены.
Бои проходят в тактическом формате: ты выбираешь ходы, продумываешь комбинации и ищешь слабые места в отрядах соперников. Negamon Lite — это не просто ловля ради коллекции, а стратегия, развитие, редкие находки и прогресс. В этой версии — больше уникальных монстров, больше лута, больше мест, которые хочется исследовать. И, конечно, больше вызовов для настоящих охотников за победой.
- Меню модов
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество еды
- Неограниченное количество бриллиантов
- Удалены объявления
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