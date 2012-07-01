Horrorfield - это захватывающая игра, в которой игроки оказываются в соревновании 4 на 1, где один игрок играет роль убийцы, а остальные - выжившие. Это напряженное противостояние в мрачном мире ужасов.





Убийца постоянно преследует выживших, стремясь найти их и помешать им добраться до выхода. Каждая фракция, будь то убийца или выжившие, обладает своей уникальной индивидуальностью и стратегией. Убийца старается быть максимально коварным и эффективным в охоте на выживших.





С другой стороны, выжившие должны сотрудничать, использовать свои навыки и умения, чтобы избежать смерти от рук искусного убийцы. В игре у выживших есть шанс выбраться живыми, но им придется бежать, прятаться и умело использовать окружающую среду, чтобы остаться незамеченными и избежать смертоносного столкновения с убийцей.