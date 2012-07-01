Horrorfield (Мод, Много игроков) 1.7.12
Horrorfield - это захватывающая игра, в которой игроки оказываются в соревновании 4 на 1, где один игрок играет роль убийцы, а остальные - выжившие. Это напряженное противостояние в мрачном мире ужасов.
Убийца постоянно преследует выживших, стремясь найти их и помешать им добраться до выхода. Каждая фракция, будь то убийца или выжившие, обладает своей уникальной индивидуальностью и стратегией. Убийца старается быть максимально коварным и эффективным в охоте на выживших.
С другой стороны, выжившие должны сотрудничать, использовать свои навыки и умения, чтобы избежать смерти от рук искусного убийцы. В игре у выживших есть шанс выбраться живыми, но им придется бежать, прятаться и умело использовать окружающую среду, чтобы остаться незамеченными и избежать смертоносного столкновения с убийцей.
Информация о модах
[МЕНЮ ИГРЫ]
Разблокировать Премиум
Мгновенный ремонт
Мгновенное восстановление открытой двери
Здоровье (режим бога)
Без травм
[МЕНЮ ИГРОКА]
Нет перезарядки
Нет перезарядки умений
Неограниченный предмет
[МЕНЮ ВЫЖИВШЕГО]
Без перезарядки
Неограниченный предмет
Без перезарядки умений
Заморозить врага
Скачать Horrorfield (Мод, Много игроков) 1.7.12 взлом
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