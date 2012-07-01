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Horrorfield (Мод, Много игроков)

Horrorfield (Мод, Много игроков) 1.7.12

31
12
Скачать (160 Мб)
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Версия:
1.7.12
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Skytec Games, Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 683

Horrorfield - это захватывающая игра, в которой игроки оказываются в соревновании 4 на 1, где один игрок играет роль убийцы, а остальные - выжившие. Это напряженное противостояние в мрачном мире ужасов.


Убийца постоянно преследует выживших, стремясь найти их и помешать им добраться до выхода. Каждая фракция, будь то убийца или выжившие, обладает своей уникальной индивидуальностью и стратегией. Убийца старается быть максимально коварным и эффективным в охоте на выживших.


С другой стороны, выжившие должны сотрудничать, использовать свои навыки и умения, чтобы избежать смерти от рук искусного убийцы. В игре у выживших есть шанс выбраться живыми, но им придется бежать, прятаться и умело использовать окружающую среду, чтобы остаться незамеченными и избежать смертоносного столкновения с убийцей.


Скриншоты

Информация о модах

[МЕНЮ ИГРЫ]


Разблокировать Премиум

Мгновенный ремонт

Мгновенное восстановление открытой двери

Здоровье (режим бога)

Без травм


[МЕНЮ ИГРОКА]


Нет перезарядки

Нет перезарядки умений

Неограниченный предмет


[МЕНЮ ВЫЖИВШЕГО]


Без перезарядки

Неограниченный предмет

Без перезарядки умений

Заморозить врага


 Теги темы: Хоррор

Скачать Horrorfield (Мод, Много игроков) 1.7.12 взлом

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Скачать Horrorfield (Мод, Много игроков) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Horrorfield (Мод, Много игроков)


Комментарии (5)
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SalmaBush
SalmaBush 26 июля 2023 05:25
Все отлично работает 👍🏻
0
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Взлом чек
Взлом чек 25 июля 2023 02:14
Не находит игру в игру зайти нельзя бесконечная загрузка при начатие игры
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 июня 2023 14:56
bshdh,
Постараемся скоро обновить
+1
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bshdh
bshdh 22 июня 2023 09:51
Файл поврежден
0
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Yanochka
Yanochka 25 октября 2022 13:46
Не работает мод. Ботов не находит
0
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