Dead Trigger 2, выпущенная Madfinger Games в 2011 году, является продолжением знаменитой серии игр о зомби. Это продолжение было выпущено ровно год спустя после выхода оригинального Dead Trigger. Игра продолжает историю, начатую в первой части, о нескончаемой битве с ходячими мертвецами, но вносит новые повороты и расширяет масштабы конфликта.





Второй сезон является идеальным обновлением, так как он улучшает все аспекты первой части, достигая новых стандартов во многих областях, включая качество изображения и звука. Madfinger Games постарались предложить игрокам улучшенную графику и более реалистичное звуковое сопровождение, чтобы погрузить их в атмосферу апокалиптического мира зомби.





Кроме того, в Dead Trigger 2 вас ожидает еще больше разнообразия и динамики. Вы сможете исследовать новые локации, сражаться с ужасающими зомби-мутантами и использовать широкий арсенал оружия, чтобы выжить в этой жестокой реальности. Продолжение предлагает увлекательный геймплей, наполненный экшеном и неожиданными поворотами сюжета. Присоединяйтесь к борьбе за выживание в мире, захваченном зомби, и познайте все улучшения и нововведения, которые Dead Trigger 2 принесет вам. Вас ждет незабываемое приключение, полное ужаса и адреналина.