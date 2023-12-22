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DEAD TRIGGER 2: Зомби-Шутер (Мод меню)

DEAD TRIGGER 2: Зомби-Шутер (Мод меню) 1.10.7

67
22
Скачать (1 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
MADFINGER Games
Версия:
1.10.7
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
com.madfingergames.deadtrigger2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
67
Комментарии:
9
Просмотров:
52 180

Dead Trigger 2, выпущенная Madfinger Games в 2011 году, является продолжением знаменитой серии игр о зомби. Это продолжение было выпущено ровно год спустя после выхода оригинального Dead Trigger. Игра продолжает историю, начатую в первой части, о нескончаемой битве с ходячими мертвецами, но вносит новые повороты и расширяет масштабы конфликта.


Второй сезон является идеальным обновлением, так как он улучшает все аспекты первой части, достигая новых стандартов во многих областях, включая качество изображения и звука. Madfinger Games постарались предложить игрокам улучшенную графику и более реалистичное звуковое сопровождение, чтобы погрузить их в атмосферу апокалиптического мира зомби.


Кроме того, в Dead Trigger 2 вас ожидает еще больше разнообразия и динамики. Вы сможете исследовать новые локации, сражаться с ужасающими зомби-мутантами и использовать широкий арсенал оружия, чтобы выжить в этой жестокой реальности. Продолжение предлагает увлекательный геймплей, наполненный экшеном и неожиданными поворотами сюжета. Присоединяйтесь к борьбе за выживание в мире, захваченном зомби, и познайте все улучшения и нововведения, которые Dead Trigger 2 принесет вам. Вас ждет незабываемое приключение, полное ужаса и адреналина.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные боеприпасы
  • Никогда не перегревайтесь
  • Нет рассеивания при стрельбе
  • Инъекция лута спауна
  • Денежная инъекция
  • Инъекция здоровья

МОД 2

  • Боеприпасы не тратятся
  • Отключенный разброс пуль
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть меню мода со следующими функциями:
  1. частичное бессмертие (его необходимо переключить перед запуском задания);
  2. бесконечные патроны (отключить на миссиях с минометом).
 Теги темы: Встроенный кэш, Зомби, Шутер, от первого лица

Скачать DEAD TRIGGER 2: Зомби-Шутер (Мод меню) 1.10.7 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 1 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о DEAD TRIGGER 2: Зомби-Шутер (Мод меню)


Комментарии (9)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 мая 2023 10:18
Михаил,
Всегда практически берем мод от одного создателя
0
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Михаил
Михаил 20 мая 2023 03:59
Lensifal,
До этой версии все работали. А тут будто и вес приложения возросл. Что напихали , непонятно.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 мая 2023 00:15
Михаил,
Если со всех не работает, то видимо на вашем устройстве не работает почему-то :(
0
Ответить
Михаил
Михаил 19 мая 2023 23:05
дальше проверки данных игрока не грузится , что делать ?.
С нескольких сайтов устанавливал игру. Да и я заметил, компания какие то Deco
-3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 января 2023 22:23
Клубника 🍓, Здравствуйте, запустили второй мод на эмуляторе, все работает)
-13
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Клубника 🍓
Клубника 🍓 31 января 2023 11:41
Всем трям :)
У мода номер два , проблема он загружает игру проходит начальная заставка и просто вылетает:)
Кеш чистый ,памяти хватает.
Что посоветуете?
+19
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Вячеслав
Вячеслав 24 февраля 2021 15:02
Обновите пожалуйста мод до версии 1.7.01
-8
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Razar
Razar 29 января 2021 15:14
Вообще супер мод, в игре помогает,жаль только что золото в орегинале.
-11
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Александр Носков
Александр Носков 28 января 2021 14:23
Не роботает исправьте.

-5
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