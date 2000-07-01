Brutal Age: Horde Invasion - это тактическая игра, в которой игрокам предстоит управлять своим племенем, развивать его и сражаться с другими племенами за власть и ресурсы. В этой игре игроки должны заботиться о наборе войск, обеспечивая их едой и лагерями.
Чтобы набрать армию, игроки должны иметь достаточно еды и лагерей, чтобы кормить своих воинов. Это достигается путем охоты на различных видов животных, таких как мамонты, динозавры, дикие свиньи и киты. Собранное мясо используется для кормления войск. Однако игрокам нужно быть осторожными и не создавать слишком много юнитов, так как это может сделать их уязвимыми перед атаками других племен.
Важным аспектом игры является развитие силы армии. Игроки могут улучшать казармы, чтобы повысить атаку и характеристики своих войск. Стратегическое мышление и расчеты при планировании атаки также играют важную роль в игре.
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