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Brutal Age: Horde Invasion (Мод меню)

Brutal Age: Horde Invasion (Мод меню) 1.7.00

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Версия:
1.7.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
tap4fun
Категория:
Симуляторы / Стратегии / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 582 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 758
Скриншоты
Описание

Brutal Age: Horde Invasion - это тактическая игра, в которой игрокам предстоит управлять своим племенем, развивать его и сражаться с другими племенами за власть и ресурсы. В этой игре игроки должны заботиться о наборе войск, обеспечивая их едой и лагерями.


Чтобы набрать армию, игроки должны иметь достаточно еды и лагерей, чтобы кормить своих воинов. Это достигается путем охоты на различных видов животных, таких как мамонты, динозавры, дикие свиньи и киты. Собранное мясо используется для кормления войск. Однако игрокам нужно быть осторожными и не создавать слишком много юнитов, так как это может сделать их уязвимыми перед атаками других племен.


Важным аспектом игры является развитие силы армии. Игроки могут улучшать казармы, чтобы повысить атаку и характеристики своих войск. Стратегическое мышление и расчеты при планировании атаки также играют важную роль в игре.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Brutal Age: Horde Invasion (Мод меню) v1.7.00 MOD APK

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Скачать Brutal Age: Horde Invasion (Мод меню) 582 Мб Ссылка 2 582 Мб

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Отзывы о Brutal Age: Horde Invasion (Мод меню)


Комментарии (3)
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Гость Андрей
Гость Андрей 7 июня 2023 10:17
Почему, я не могу выполнить задание про союзника, хотя у меня крепость уже 6 уровня?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 июня 2023 00:10
Василий,
обновили
+1
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Василий
Василий 5 июня 2023 20:14
Можете обновить до последней версии?
0
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