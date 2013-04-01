Last Day on Earth: Survival (Бесплатный крафт/мод меню) 1.24.1
Захватывающая игра на выживание в постапокалиптическом мире
Last Day on Earth — захватывающая игра на выживание, которая погрузит вас в безжалостный мир после апокалипсиса. Вам предстоит сражаться за выживание в условиях, где ресурсы ограничены, опасности подстерегают на каждом шагу, а встреча с другими выжившими может быть как помощью, так и угрозой.
Игровой процесс в Last Day on Earth обладает глубиной и многообразием. Вы будете исследовать различные локации, собирать ресурсы, создавать оружие, строить убежища и развивать свои навыки выживания. Вам придется столкнуться с зомби и другими опасными созданиями, а также бороться с голодом, жаждой и болезнями.
Одно из главных преимуществ игры - постоянное обновление контента. Разработчики постоянно добавляют новые функции, места и предметы, чтобы предложить игрокам более разнообразный и захватывающий опыт. Благодаря этому, игра всегда остается интересной и стимулирует вас исследовать все опасные уголки этого постапокалиптического мира.
Готовьтесь к бесконечной борьбе за выживание, строительству своей базы, сражениям с зомби и другими игроками, и постоянному развитию вашего персонажа. В Last Day on Earth вы окажетесь в центре напряженной и непредсказуемой борьбы, где каждое решение может оказаться роковым. Погрузитесь в этот захватывающий мир выживания и покажите, что вы готовы противостоять последнему дню на Земле.
MOD V1
- Мод меню
- Убить одним ударом
- Скорость движения
- Бесплатное ремесло
- Максимальная долговечность
- Мгновенное путешествие
- Неограниченный предмет
- Неограниченная еда
- Неограниченная вода
- Нет требований к навыкам
- Разблокировать Премиум
- Разблокировать все скины
- Разблокировать велосипедные скины
- Разблокировать модификацию оружия
- Неограниченное количество входящих сообщений
- — исправлена версия 1, добавлена скорость атаки, убийство одним ударом, режим бога. Пожалуйста, перезагрузите и установите
MOD V2
Меню мода (с выбором):
— Бесплатный крафт и строительство (не работает в PvP-зонах, включая Сектор 7);
- Бесплатное обновление
- Открыты все рецепты
- Быстрый крафт на верстаке
- Дублирование отдельных предметов
- При разделении ресурсов их количество увеличивается
- Оружие долговечности
- Мгновенное пешее путешествие по карте
- Разблокированы все события на глобальной карте
- Неограниченная еда
- Буст , x2 ХП и прочее
MOD V3
* Меню учетной записи *
— Удалить рекламу
— Разблокировать премиум
— Разблокировать руководство по выживанию
— Разблокировать скины игроков
— Разблокировать скины вертолета
— Разблокировать оружейные модули
— Закаленный корабль максимального уровня
— Максимальный сезонный пропуск
— Можно покупать предметы на черном рынке
* Меню крафта *
– Разблокировать рецепты крафта
– Бесплатные предметы для крафта
– Волшебные разделенные предметы
– Бесплатная сборка
* Меню путешествия *
– Стоимость путешествия (БЕСПЛАТНО 1)
– Стоимость путешествия (НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 1 МИЛЛИАРД)
– Мгновенное путешествие
* Игрок *
- Проход через стены
- Режим призрака
- Убийство одним ударом
- Скорость атаки / стрельбы
- Максимальная прочность предметов
- Максимальное расстояние стрельбы
- Бесконечная еда и вода
- Можно грабить стены и постройки (ДОМ)
- Попадание без прицеливания
- Автоматическая стрельба из минигана
- Животные не двигаются
— Свободный бег
— Никогда не пропускайте
— Выполнение текущих задач (ОДИН ЩЕЛЧОК)
— Автоматическое выполнение задач
* Движение *
— Скорость игрока 0~99 (Полоса поиска)
— Скорость игрока (Пользовательское значение)
* Меню почты *
- Неограниченное количество элементов (переключать только при вводе почты!)
- Не удалять элементы из почты
- Можно использовать почтовые элементы в любое время
* Список манифеста *
— Показать марку устройства
— Показать код устройства
— Показать имя устройства
— Показать идентификатор устройства
— Показать архитектуру приложения
— Показать версию API (SDK)
MOD V4
- Мод меню
- Премиум разблокировка
- Скин велосипеда разблокирован
- Модификация оружия разблокирована
- Подарок Blackmod (соберите квадроцикл одним щелчком мыши и не только)
- Скин разблокирован
- Один удар
- Режим бога
- Неограниченная долговечность (оружие, броня…) [новое]
- Исправлен сбой [новое]
- Magic Split (разделите предмет, чтобы получить больше) [новинка]
- Ремесло с 1-го уровня (без требований к уровню)
- Дублирование предметов (разделите предмет, чтобы получить больше)
- Бесплатный крафт (крафт без необходимых предметов)
- Бесплатное строительство (сборка без необходимых предметов Tajobs)
- Нет требований к зданию
- Бесплатное обновление (обновление без необходимых предметов)
- Нет требований к уровню
- Быстрое путешествие
- Без затрат энергии (выберите «Иди, чтобы двигаться»)
- Мгновенное перемещение (выберите ходьбу, чтобы двигаться)
- Разблокировать все события
- Неограниченное количество воды для еды (отключите, если вы можете положить предмет)
- Быстрая добыча (нажмите, чтобы добыть без времени ожидания)
- Нет требований к уровню навыка (открыть все сундуки или нужен уровень навыка)
- Неограниченное количество входящих предметов (подарочная коробка, упаковка, одно оружие)
- Быстрая скорость передвижения
- Все события разблокированы
Скачать Last Day on Earth: Survival (Бесплатный крафт/мод меню) 1.24.1 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство