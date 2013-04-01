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Last Day on Earth: Survival (Бесплатный крафт/мод меню)

Last Day on Earth: Survival (Бесплатный крафт/мод меню) 1.24.1

Захватывающая игра на выживание в постапокалиптическом мире
881
144
Скачать (836 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kefir!
Версия:
1.24.1
Категория:
На русском / Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 836 Мб
id приложения:
zombie.survival.craft.z
Русский язык:
Есть
Лайков:
881
Комментарии:
25
Просмотров:
259 565

Last Day on Earth — захватывающая игра на выживание, которая погрузит вас в безжалостный мир после апокалипсиса. Вам предстоит сражаться за выживание в условиях, где ресурсы ограничены, опасности подстерегают на каждом шагу, а встреча с другими выжившими может быть как помощью, так и угрозой.


Игровой процесс в Last Day on Earth обладает глубиной и многообразием. Вы будете исследовать различные локации, собирать ресурсы, создавать оружие, строить убежища и развивать свои навыки выживания. Вам придется столкнуться с зомби и другими опасными созданиями, а также бороться с голодом, жаждой и болезнями.


Одно из главных преимуществ игры - постоянное обновление контента. Разработчики постоянно добавляют новые функции, места и предметы, чтобы предложить игрокам более разнообразный и захватывающий опыт. Благодаря этому, игра всегда остается интересной и стимулирует вас исследовать все опасные уголки этого постапокалиптического мира.


Готовьтесь к бесконечной борьбе за выживание, строительству своей базы, сражениям с зомби и другими игроками, и постоянному развитию вашего персонажа. В Last Day on Earth вы окажетесь в центре напряженной и непредсказуемой борьбы, где каждое решение может оказаться роковым. Погрузитесь в этот захватывающий мир выживания и покажите, что вы готовы противостоять последнему дню на Земле.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Мод меню
  • Убить одним ударом
  • Скорость движения
  • Бесплатное ремесло
  • Максимальная долговечность
  • Мгновенное путешествие
  • Неограниченный предмет
  • Неограниченная еда
  • Неограниченная вода
  • Нет требований к навыкам
  • Разблокировать Премиум
  • Разблокировать все скины
  • Разблокировать велосипедные скины
  • Разблокировать модификацию оружия
  • Неограниченное количество входящих сообщений
  • — исправлена версия 1, добавлена скорость атаки, убийство одним ударом, режим бога. Пожалуйста, перезагрузите и установите 

MOD V2


Меню мода (с выбором):

— Бесплатный крафт и строительство (не работает в PvP-зонах, включая Сектор 7);

- Бесплатное обновление

- Открыты все рецепты

- Быстрый крафт на верстаке

- Дублирование отдельных предметов

- При разделении ресурсов их количество увеличивается

- Оружие долговечности

- Мгновенное пешее путешествие по карте

- Разблокированы все события на глобальной карте

- Неограниченная еда

- Буст , x2 ХП и прочее

MOD V3


* Меню учетной записи *

— Удалить рекламу

— Разблокировать премиум

— Разблокировать руководство по выживанию

— Разблокировать скины игроков

— Разблокировать скины вертолета

— Разблокировать оружейные модули

— Закаленный корабль максимального уровня

— Максимальный сезонный пропуск

— Можно покупать предметы на черном рынке


* Меню крафта *

– Разблокировать рецепты крафта

– Бесплатные предметы для крафта

– Волшебные разделенные предметы

– Бесплатная сборка


* Меню путешествия *

– Стоимость путешествия (БЕСПЛАТНО 1)

– Стоимость путешествия (НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 1 МИЛЛИАРД)

– Мгновенное путешествие


* Игрок *

- Проход через стены

- Режим призрака

- Убийство одним ударом

- Скорость атаки / стрельбы

- Максимальная прочность предметов

- Максимальное расстояние стрельбы

- Бесконечная еда и вода

- Можно грабить стены и постройки (ДОМ)

- Попадание без прицеливания

- Автоматическая стрельба из минигана

- Животные не двигаются

— Свободный бег

— Никогда не пропускайте

— Выполнение текущих задач (ОДИН ЩЕЛЧОК)

— Автоматическое выполнение задач


* Движение *

— Скорость игрока 0~99 (Полоса поиска)

— Скорость игрока (Пользовательское значение)


* Меню почты *

- Неограниченное количество элементов (переключать только при вводе почты!)

- Не удалять элементы из почты

- Можно использовать почтовые элементы в любое время


* Список манифеста *

— Показать марку устройства

— Показать код устройства

— Показать имя устройства

— Показать идентификатор устройства

— Показать архитектуру приложения

— Показать версию API (SDK)


MOD V4


  • Мод меню
  • Премиум разблокировка
  • Скин велосипеда разблокирован
  • Модификация оружия разблокирована
  • Подарок Blackmod (соберите квадроцикл одним щелчком мыши и не только)
  • Скин разблокирован
  • Один удар
  • Режим бога
  • Неограниченная долговечность (оружие, броня…) [новое]
  • Исправлен сбой [новое]
  • Magic Split (разделите предмет, чтобы получить больше) [новинка]
  • Ремесло с 1-го уровня (без требований к уровню)
  • Дублирование предметов (разделите предмет, чтобы получить больше)
  • Бесплатный крафт (крафт без необходимых предметов)
  • Бесплатное строительство (сборка без необходимых предметов Tajobs)
  • Нет требований к зданию
  • Бесплатное обновление (обновление без необходимых предметов)
  • Нет требований к уровню
  • Быстрое путешествие
  • Без затрат энергии (выберите «Иди, чтобы двигаться»)
  • Мгновенное перемещение (выберите ходьбу, чтобы двигаться)
  • Разблокировать все события
  • Неограниченное количество воды для еды (отключите, если вы можете положить предмет)
  • Быстрая добыча (нажмите, чтобы добыть без времени ожидания)
  • Нет требований к уровню навыка (открыть все сундуки или нужен уровень навыка)
  • Неограниченное количество входящих предметов (подарочная коробка, упаковка, одно оружие)
  • Быстрая скорость передвижения
  • Все события разблокированы


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Скачать Last Day on Earth: Survival (Бесплатный крафт/мод меню) 1.24.1 взлом

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MOD V1
836 Мб
MOD V2
836 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
836 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
836 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Last Day on Earth: Survival (Бесплатный крафт/мод меню)


Комментарии (25)
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Судья
Судья 22 февраля 2024 14:19
Постоянный вылет при загрузки на АЗС,с вкл и выкл модом,в кратере тоже вылетает но очень редко,мод1 хп работают тоже не понятно боссы валят с одной тычки(видимо у них тоже мод включается на Ваншед),так же от холода,яда, радиации и всех ловушек
0
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NoiR
NoiR 8 февраля 2024 12:37
Верните моды v3 и v4, и будет найс
+5
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Souls
Souls 15 декабря 2023 06:55
Пуп,
Пошёл нахуй еблан)
0
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Пуп
Пуп 19 октября 2023 18:21
Пашол на хуй
RIP ЛОЛ и 666 с гавном
СССР
-3
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Iriska
Iriska 1 октября 2023 18:07
Игра плохая. Требует интернета и постоянных вливаний денег, играясь своими силами нереально! Игра Dysmantle тоже про зомби и в 100 раз лучше.
+12
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Purple Guy
Purple Guy 29 сентября 2023 12:43
Гость Аноним,
Потому что его нет. Есть только мод 1 и 2.
-7
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Гость Аноним
Гость Аноним 26 августа 2023 08:54
Мод V4 вылетает
-7
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Кто-то
Кто-то 5 августа 2023 18:45
А сразу все можно установить?
-2
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Вика
Вика 9 июня 2023 15:53
У меня одной такая праблема - в мод3 меню не прокручивается?
-11
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ислам
ислам 25 февраля 2023 10:10
Гость Влад,
скорее всего тебе надо просто дальше проходить если возможно. если не получится то не знаю, у меня помогало. просто подожди следующего момента
-14
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