Описание

D-day – свежая игра, где вам предстоит очищать карты от зомби, чтобы выжить в этом апокалиптическом мире на протяжении 28 дней. Воспользуйтесь разным оружием и умом, чтобы очистить все локации от кровожадных тварей!





Раздобудьте хорошее вооружение, чтобы легко уничтожать близких к реальности зомби и оставаться живым в этом хаосе, ведь вокруг вас только живые мертвецы! В D-day: Zombie вас ждет захватывающее приключение с атмосферой ужаса и постапокалипсиса, сильными зомби, непростыми миссиями и современным оружием.





Приготовьтесь сопровождать героя в его приключении по постапокалиптическому миру, который кишит угрозами и сильными зомби-мутантами. Вас ждет исследование земель и огромных комнат, где необходимо быть на чеку, так как в любой момент вы можете оказаться подверженным нападению зомби-мутантов.