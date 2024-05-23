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D-day : Zombie (Мод, Много денег/без рекламы)

D-day : Zombie (Мод, Много денег/без рекламы) 1.0.914

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Версия:
1.0.914
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clegames Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 804
Скриншоты
Описание

D-day – свежая игра, где вам предстоит очищать карты от зомби, чтобы выжить в этом апокалиптическом мире на протяжении 28 дней. Воспользуйтесь разным оружием и умом, чтобы очистить все локации от кровожадных тварей!


Раздобудьте хорошее вооружение, чтобы легко уничтожать близких к реальности зомби и оставаться живым в этом хаосе, ведь вокруг вас только живые мертвецы! В D-day: Zombie вас ждет захватывающее приключение с атмосферой ужаса и постапокалипсиса, сильными зомби, непростыми миссиями и современным оружием.


Приготовьтесь сопровождать героя в его приключении по постапокалиптическому миру, который кишит угрозами и сильными зомби-мутантами. Вас ждет исследование земель и огромных комнат, где необходимо быть на чеку, так как в любой момент вы можете оказаться подверженным нападению зомби-мутантов.


Информация о модах

1. РЕЖИМ БОГА

2. 1 ХИТ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

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 Теги темы: Хоррор, Бродилки, от первого лица, Много денег, Без рекламы

Скачать D-day : Zombie (Мод, Много денег/без рекламы) v1.0.914 MOD APK

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Скачать D-day : Zombie (Мод, Много денег/без рекламы) 87 Мб Ссылка 2 87 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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