Описание

История





В этой игре вам предстоит стать самым настоящим гангстером, которому пришлось сбежать в чужой город от преследования полиции. На него объявили охоту все спец-службы и теперь ему приходится постоянно двигаться дальше, что-бы его не обнаружили и не захватили. Вот, вы оказались в совершенно новом для себя городе, теперь вам необходимо заработать здесь хорошую репутацию, что-бы вас все уважали. При этом, вы сможете выбрать город в который отправитесь, на выбор вам даётся: Сан-Анджелесом, Нью-Андреасом и Наксвиллем. Исследуйте города и совершенствуйте свои навыки.





Особенности





Городом могут управлять различные фракции. В первом районе вы сможете отыскать множество опасных и агрессивных гангстеров, ими управляет грозный бандит, который не жалеет никого. Второй район в котором правят культуристы - это фанаты спорта, у которых тоже есть свой главарь.

Третий район кишит замаскированными членами банд, они всегда скрытны, но в случае чего смогут вас размазать по стенке.