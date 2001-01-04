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New Gangster Crime (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)

New Gangster Crime (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 1.9.9

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12
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Версия:
1.9.9
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Naxeex Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 431 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 602
Скриншоты
Описание

История


В этой игре вам предстоит стать самым настоящим гангстером, которому пришлось сбежать в чужой город от преследования полиции. На него объявили охоту все спец-службы и теперь ему приходится постоянно двигаться дальше, что-бы его не обнаружили и не захватили. Вот, вы оказались в совершенно новом для себя городе, теперь вам необходимо заработать здесь хорошую репутацию, что-бы вас все уважали. При этом, вы сможете выбрать город в который отправитесь, на выбор вам даётся: Сан-Анджелесом, Нью-Андреасом и Наксвиллем.  Исследуйте города и совершенствуйте свои навыки.


Особенности


Городом могут управлять различные фракции. В первом районе вы сможете отыскать множество опасных и агрессивных гангстеров, ими управляет грозный бандит, который не жалеет никого. Второй район в котором правят культуристы - это фанаты спорта, у которых тоже есть свой главарь. 

Третий район кишит замаскированными членами банд, они всегда скрытны, но в случае чего смогут вас размазать по стенке.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Бесплатные покупки, Стрелялки, Бродилки, от 3 лица, Встроенный кэш

Скачать New Gangster Crime (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) v1.9.9 MOD APK

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Скачать New Gangster Crime (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 431 Мб Ссылка 2 431 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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