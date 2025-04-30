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Call of Duty®: Mobile (Мод меню)

Call of Duty®: Mobile (Мод меню) 1.0.50

237
50
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Версия:
1.0.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Activision Publishing, Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 21:38
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2.4 ГБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
110 506
Скриншоты
Описание

Call of Duty Mobile - это одна из ведущих мобильных игр, которая завоевала огромную популярность благодаря своему высококачественному игровому процессу и разнообразным возможностям. Эта игра предлагает непревзойденный опыт шутера от первого лица, который можно настроить по своему вкусу.


Одной из особенностей игры является настраиваемый элемент управления, позволяющий игрокам выбирать наиболее комфортные опции для себя. Благодаря голосовому и текстовому чату с друзьями, вы можете легко общаться и координировать свои действия в игре. Особое внимание уделяется визуальной составляющей игры. Яркая 3D-графика и реалистичные звуковые эффекты создают захватывающую атмосферу, которая погружает игроков в интенсивные боевые сражения.


Она предлагает широкий выбор режимов игры, включая классические режимы, такие как Осада, Тактический груз, Смерть и другие. Вы можете присоединиться к командам или играть в режиме одиночки, в зависимости от вашего предпочтения. Кроме того, Call of Duty Mobile постоянно обновляется и предлагает новые контент и события, чтобы игроки всегда оставались заинтересованными и получали новые вызовы.


Совокупность высокого качества игрового процесса, настраиваемых элементов управления, впечатляющей графики и эффектов, а также постоянных обновлений делает её одной из самых популярных мобильных игр, которая не перестает радовать и увлекать миллионы игроков по всему миру.


Информация о модах

* Визуальное меню *


- Включить отрисовку esp

- Показать количество врагов

- Линия Esp

- Поле Esp

- Показать здоровье врага

- Показать расстояние до врага

- WallHack (Chams по умолчанию)

- WallHack (контур Chams)


*Визуальные настройки*


– Положение линии (посередине/сверху/по умолчанию)

– Цвет линии Esp

– Цвет поля Esp

– Цвет расстояния Esp

– Цвет здоровья врага Esp


*Тихое меню*


– Бесшумный прицел

Прицеливание (HeadShot/BodyShot)

Активность прицеливания (При стрельбе/Прицел/и т. д.)

Тип прицеливания (Авто 360°/Дистанция/Fov)

Размер Fov

Цвет Fov

* Легальные читы *

- Бафф урона (убийство одним ударом)

- Легальный прицел

- Прицел ярости


*Читы Rage*


- Убрать отдачу оружия

- Убрать разброс пуль из оружия

- Убрать перезарядку оружия

- Разброс силы

- Мгновенная смена оружия

- Мгновенный прицел оружия

- Снайпер FireRate (Скоростная стрельба/Удалить не прицел)

- Взлом скорости ходьбы

Значение скорости игрока (0~30)

• Исправлены вылеты игры

• Новый байпас

• Исправлены ошибки

• Исправлена задержка при открытии меню

• НЕ БЕЗОПАСНЫЙ ОСНОВНОЙ ID (РИСК)



Как установить XAPK?

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Игра входит в подборки:
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Игры выживание на Андроид
Игры из подборки Военные игры на Андроид
Военные игры на Андроид
 Теги темы: Шутер, Военные, Выживание, Встроенный кэш, Мод меню

Скачать Call of Duty®: Mobile (Мод меню) v1.0.50 MOD APK

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Скачать Call of Duty®: Mobile (Мод меню) 2.4 ГБ Ссылка 2 2.4 ГБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Call of Duty®: Mobile (Мод меню)


Комментарии (28)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 июля 2024 23:42
Гость Валера, Добрый день, постараемся скоро обновить
0
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Гость Валера
Гость Валера 13 июля 2024 20:53
Обновите пожалуйста мод заранее спасибо
0
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Вова
Вова 3 июня 2024 01:27
Когда же вы ее уже обновите жду жду а обнови нету вы же говорили скоро
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 апреля 2024 00:33
Вова, Постараемся скоро обновить
+7
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Вова
Вова 21 апреля 2024 20:47
Обновите мод плизз очень хочется с модом поиграть и сделайте так чтобы не вылетало когда стреляешь очень жду заранее спасибо
+2
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Миша
Миша 13 апреля 2024 21:59
Когда будет нормальное обновление на мод да вы его обновили но стрелять не возможно оно выкидывает из игры исправьте вы уже это заранее спасибо спасибо за понимание
+3
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Гость Влад
Гость Влад 10 апреля 2024 08:35
Гость Valera, Ага думаю исправят
+2
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Гость Valera
Гость Valera 10 апреля 2024 01:18
Да они даже отвечать не хотят исправят или нет .
+3
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Гость Влад
Гость Влад 9 апреля 2024 23:06
Добрый вечер да вы обновили мод но когда хочешь стрелять оно выкидывает из игры исправьте это пожалуйста заранее спасибо пожалуста
+2
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Вова
Вова 6 апреля 2024 00:59
Почему-то игра вылетает когда хочешь стрелять исправьте заранее спасибо
+3
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