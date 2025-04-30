Call of Duty®: Mobile (Мод меню) 1.0.50
Call of Duty Mobile - это одна из ведущих мобильных игр, которая завоевала огромную популярность благодаря своему высококачественному игровому процессу и разнообразным возможностям. Эта игра предлагает непревзойденный опыт шутера от первого лица, который можно настроить по своему вкусу.
Одной из особенностей игры является настраиваемый элемент управления, позволяющий игрокам выбирать наиболее комфортные опции для себя. Благодаря голосовому и текстовому чату с друзьями, вы можете легко общаться и координировать свои действия в игре. Особое внимание уделяется визуальной составляющей игры. Яркая 3D-графика и реалистичные звуковые эффекты создают захватывающую атмосферу, которая погружает игроков в интенсивные боевые сражения.
Она предлагает широкий выбор режимов игры, включая классические режимы, такие как Осада, Тактический груз, Смерть и другие. Вы можете присоединиться к командам или играть в режиме одиночки, в зависимости от вашего предпочтения. Кроме того, Call of Duty Mobile постоянно обновляется и предлагает новые контент и события, чтобы игроки всегда оставались заинтересованными и получали новые вызовы.
Совокупность высокого качества игрового процесса, настраиваемых элементов управления, впечатляющей графики и эффектов, а также постоянных обновлений делает её одной из самых популярных мобильных игр, которая не перестает радовать и увлекать миллионы игроков по всему миру.
* Визуальное меню *
- Включить отрисовку esp
- Показать количество врагов
- Линия Esp
- Поле Esp
- Показать здоровье врага
- Показать расстояние до врага
- WallHack (Chams по умолчанию)
- WallHack (контур Chams)
*Визуальные настройки*
– Положение линии (посередине/сверху/по умолчанию)
– Цвет линии Esp
– Цвет поля Esp
– Цвет расстояния Esp
– Цвет здоровья врага Esp
*Тихое меню*
– Бесшумный прицел
Прицеливание (HeadShot/BodyShot)
Активность прицеливания (При стрельбе/Прицел/и т. д.)
Тип прицеливания (Авто 360°/Дистанция/Fov)
Размер Fov
Цвет Fov
* Легальные читы *
- Бафф урона (убийство одним ударом)
- Легальный прицел
- Прицел ярости
*Читы Rage*
- Убрать отдачу оружия
- Убрать разброс пуль из оружия
- Убрать перезарядку оружия
- Разброс силы
- Мгновенная смена оружия
- Мгновенный прицел оружия
- Снайпер FireRate (Скоростная стрельба/Удалить не прицел)
- Взлом скорости ходьбы
Значение скорости игрока (0~30)
• Исправлены вылеты игры
• Новый байпас
• Исправлены ошибки
• Исправлена задержка при открытии меню
• НЕ БЕЗОПАСНЫЙ ОСНОВНОЙ ID (РИСК)
Скачать Call of Duty®: Mobile (Мод меню) v1.0.50 MOD APK
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.