Desert Riders (Много денег/без рекламы/мод меню) 1.4.27
Desert Riders - это захватывающая аркадная игра, которая предложит вам отличный способ провести свободное время, особенно если вы любите оживленные экшен-игры, гоночные состязания и стрелялки.
В этой игре вам предстоит взять управление одной из мощных автомашин, вооружить ее мощным орудием и отправиться на захватывающие гонки, где ваша задача не только победить оппонентов, но и уничтожить их. Это требует бдительности, точности и тактического мастерства.
"Desert Riders" предлагает вам ряд захватывающих испытаний, где вы будете соревноваться с оппонентами, применяя все свои навыки и смекалку. Готовы ли вы к этой увлекательной гоночной битве? Эта игра предоставит вам множество возможностей для развлечения и соревнований.
Мод 1
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные деньги (при покупке любого автомобиля)
- Получайте вознаграждения, не просматривая рекламу
- Бессмертие
Мод 2
- Бесконечные деньги
Скачать Desert Riders (Много денег/без рекламы/мод меню) v1.4.27 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.