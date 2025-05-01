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Desert Riders (Много денег/без рекламы/мод меню)

Desert Riders (Много денег/без рекламы/мод меню) 1.4.27

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Версия:
1.4.27
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Категория:
Аркады / Гонки / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 20:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 725
Скриншоты
Описание

Desert Riders - это захватывающая аркадная игра, которая предложит вам отличный способ провести свободное время, особенно если вы любите оживленные экшен-игры, гоночные состязания и стрелялки.


В этой игре вам предстоит взять управление одной из мощных автомашин, вооружить ее мощным орудием и отправиться на захватывающие гонки, где ваша задача не только победить оппонентов, но и уничтожить их. Это требует бдительности, точности и тактического мастерства.


"Desert Riders" предлагает вам ряд захватывающих испытаний, где вы будете соревноваться с оппонентами, применяя все свои навыки и смекалку. Готовы ли вы к этой увлекательной гоночной битве? Эта игра предоставит вам множество возможностей для развлечения и соревнований.


Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные деньги (при покупке любого автомобиля)
  • Получайте вознаграждения, не просматривая рекламу
  • Бессмертие

Мод 2

  • Бесконечные деньги
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
 Теги темы: Стрелялки, Много денег, Мод меню, Без рекламы

Скачать Desert Riders (Много денег/без рекламы/мод меню) v1.4.27 MOD APK

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Скачать Desert Riders (Много денег/без рекламы/мод меню) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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