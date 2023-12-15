HellCopter (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 1.8.36
Версия:
1.8.36
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 161
Hellcopter - Новая 3D стрелялка для Android. Садитесь в вертолёт и отправляйтесь в новое путешествие. Вас ждут захватывающие и смертельные миссии. Скорее, заряжайте своё оружие, например - пулемёт и жмите на курок.
Вам нужно уничтожить всех противников, передвигаясь на вертолёте в роли пассажира, открывайте люк и стреляйте из него по своим преследователям. При уничтожении преследователей вы сможете использовать самые разнообразные виды вооружения, взрывчатку, пистолет, автомат, гранатомёт и многое другое. Что не мало важно, вам будут предоставлены бесконечные патроны.
Информация о модах
- Бесконечные деньги;
- Открыты все предметы;
- Отключен показ рекламы;
- Вы можете получать бесплатные вещи без просмотра рекламы.
Скачать HellCopter (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 1.8.36 взлом
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