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HellCopter (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы)

HellCopter (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 1.8.36

66
10
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Версия:
1.8.36
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 161

Hellcopter - Новая 3D стрелялка для Android. Садитесь в вертолёт и отправляйтесь в новое путешествие. Вас ждут захватывающие и смертельные миссии. Скорее, заряжайте своё оружие, например - пулемёт и жмите на курок.


Вам нужно уничтожить всех противников, передвигаясь на вертолёте в роли пассажира, открывайте люк и стреляйте из него по своим преследователям. При уничтожении преследователей вы сможете использовать самые разнообразные виды вооружения, взрывчатку, пистолет, автомат, гранатомёт и многое другое. Что не мало важно, вам будут предоставлены бесконечные патроны.


Скриншоты

Информация о модах

  • Бесконечные деньги;
  • Открыты все предметы;
  • Отключен показ рекламы;
  • Вы можете получать бесплатные вещи без просмотра рекламы.
 Теги темы: Стрелялки, Unlocked, Много денег, Без рекламы

Скачать HellCopter (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 1.8.36 взлом

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Скачать HellCopter (Мод, Unlocked/много денег/без рекламы) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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