Hellcopter - Новая 3D стрелялка для Android. Садитесь в вертолёт и отправляйтесь в новое путешествие. Вас ждут захватывающие и смертельные миссии. Скорее, заряжайте своё оружие, например - пулемёт и жмите на курок.





Вам нужно уничтожить всех противников, передвигаясь на вертолёте в роли пассажира, открывайте люк и стреляйте из него по своим преследователям. При уничтожении преследователей вы сможете использовать самые разнообразные виды вооружения, взрывчатку, пистолет, автомат, гранатомёт и многое другое. Что не мало важно, вам будут предоставлены бесконечные патроны.