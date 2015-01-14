В повседневной жизни наверняка никто не столкнется с событиями, которые его злят. Однако у многих людей есть привычка разбивать мебель или что-нибудь в комнате, чтобы облегчить себе жизнь, поэтому они влияют на других и причиняют большой ущерб. Итак, Kick The Buddy Remastered была выпущена, чтобы помочь игрокам выразить свой гнев, пытая манекенов и противных персонажей. В этой новой версии вы избавитесь от стресса благодаря новым уникальным функциям.





В дополнение к пыткам манекен, нанося ему удары ножом, раздавливая или стреляя, вы также можете пнуть его, порезать или сбросить на него ядерные бомбы. Звучит жестоко, но эта игра - лучший способ быстро избавиться от гнева. Более того, цель этой игры также состоит в том, чтобы быть полезной для вас, потому что она не нанесет ущерба имуществу или чему-либо еще, но все же может помочь вам эффективно снизить стресс.



