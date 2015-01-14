Kick The Buddy Remastered (Мод, Много денег) 1.14.1507
В повседневной жизни наверняка никто не столкнется с событиями, которые его злят. Однако у многих людей есть привычка разбивать мебель или что-нибудь в комнате, чтобы облегчить себе жизнь, поэтому они влияют на других и причиняют большой ущерб. Итак, Kick The Buddy Remastered была выпущена, чтобы помочь игрокам выразить свой гнев, пытая манекенов и противных персонажей. В этой новой версии вы избавитесь от стресса благодаря новым уникальным функциям.
В дополнение к пыткам манекен, нанося ему удары ножом, раздавливая или стреляя, вы также можете пнуть его, порезать или сбросить на него ядерные бомбы. Звучит жестоко, но эта игра - лучший способ быстро избавиться от гнева. Более того, цель этой игры также состоит в том, чтобы быть полезной для вас, потому что она не нанесет ущерба имуществу или чему-либо еще, но все же может помочь вам эффективно снизить стресс.
Мод 1
- Разблокировать все оружие
- Разблокировать все скины
- Нет навязчивой рекламы
- Кровь куплена и включена
Мод 2
- Бесконечные деньги
Скачать Kick The Buddy Remastered (Мод, Много денег) 1.14.1507 взлом
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