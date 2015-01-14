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Kick The Buddy Remastered (Мод, Много денег)

Kick The Buddy Remastered (Мод, Много денег) 1.14.1507

37
7
Скачать (99 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Версия:
1.14.1507
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 99 Мб
id приложения:
com.playgendary.ktbremaster
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
37
Комментарии:
0
Просмотров:
6 227

В повседневной жизни наверняка никто не столкнется с событиями, которые его злят. Однако у многих людей есть привычка разбивать мебель или что-нибудь в комнате, чтобы облегчить себе жизнь, поэтому они влияют на других и причиняют большой ущерб. Итак, Kick The Buddy Remastered была выпущена, чтобы помочь игрокам выразить свой гнев, пытая манекенов и противных персонажей. В этой новой версии вы избавитесь от стресса благодаря новым уникальным функциям.


В дополнение к пыткам манекен, нанося ему удары ножом, раздавливая или стреляя, вы также можете пнуть его, порезать или сбросить на него ядерные бомбы. Звучит жестоко, но эта игра - лучший способ быстро избавиться от гнева. Более того, цель этой игры также состоит в том, чтобы быть полезной для вас, потому что она не нанесет ущерба имуществу или чему-либо еще, но все же может помочь вам эффективно снизить стресс.



Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Разблокировать все оружие
  • Разблокировать все скины
  • Нет навязчивой рекламы
  • Кровь куплена и включена

Мод 2

  • Бесконечные деньги


 Теги темы: Много денег

Скачать Kick The Buddy Remastered (Мод, Много денег) 1.14.1507 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
99 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
99 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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