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Paper.io 3D (Мод, Unlocked)

Paper.io 3D (Мод, Unlocked) 3.3.6

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Версия:
3.3.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 906

Paper.io 3D - это захватывающая и освежающая игра, которая сочетает в себе удовольствие от рисования с интригующими сражениями. В этой игре игроки берут под свой контроль маленькие квадратные объекты, каждый из которых имеет свой цвет. Они могут двигаться по игровому полю, оставляя за собой след своего цвета. Очертания, которые вы рисуете, помогут вам захватить территорию на поле.


Во время ожидания начала игры вам будут предложены интересные системы и задания, которые позволят вам заработать больше опыта, чтобы быть лучше подготовленным к предстоящему сражению. Ваша основная цель - захватить как можно больше территории на игровом поле. Путем рисования линий вы будете создавать новые области вашего цвета, пытаясь обойти других игроков и избегать столкновений с ними.


Важно помнить, что в Paper.io 3D на поле будут присутствовать и другие игроки, каждый из которых стремится захватить свою территорию и столкнуть вас с пути. Построение правильной стратегии, умение уклоняться от опасности и эффективное управление своим квадратом будут ключевыми компонентами успеха. Игра предоставляет веселое и динамичное игровое взаимодействие, которое будет держать вас в напряжении, пока вы соревнуетесь с другими игроками за доминирование на игровом поле.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


1. Godmode

— вы не можете умереть

2. Frozen Enemies

— враги не двигаются

3. Fast Move

— ваша скорость передвижения высока (огненный след)

4. Easy Level Unlock

— нет требований к звёздам для разблокировки уровня (получите 1 звезду = разблокируйте следующую уровень)

5. Все скины/зоны разблокированы

— можно использовать все скины и зоны

6. Нет рекламы

— реклама не куплена (автоматически включена и не является частью меню)



 Теги темы: Онлайн игры, Unlocked

Скачать Paper.io 3D (Мод, Unlocked) 3.3.6 взлом

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Скачать Paper.io 3D (Мод, Unlocked) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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