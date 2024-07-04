android-1.ru / Игры / Аркады / Idle Army Base (Мод, Бесплатные улучшения)
Idle Army Base (Мод, Бесплатные улучшения)

Idle Army Base (Мод, Бесплатные улучшения) 3.4.0

11
2
Скачать (75 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
3.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Neon Play
Категория:
Аркады / Симуляторы / Стратегии / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 214

Idle Army Base, от Neon Play, - это пустая игра по построению мира, где вы сосредоточены на создании мощной военной базы. Как и во всех хороших играх на холостом ходу, здесь есть геймплей, который зависит от времени, с миром, который продолжает прогрессировать, даже если вы не играете активно. Вы начинаете как простой рядовой армии, но у вас есть большой потенциал, и высшие чиновники уже осознали это в вас. Вскоре вы будете отвечать за развитие места, выполнение задач и наращивание своего армейского арсенала, чтобы создать серьезно грозную военную базу. 


Есть несколько основных областей, на которых вам нужно сосредоточиться, чтобы улучшить мощь своей армейской базы. Повышайте ценность своей базы с помощью новых расширений, улучшайте скорость своей работы, вводите больше войск на свою базу, увеличивая емкость своих войск и следя за тем, чтобы очереди были быстрыми для всех различных областей вашей базы. Это будет нелегко, и на этой военной базе нет места для ленивых солдат. Есть что нужно, чтобы построить лучшую военную базу в мире?



Скриншоты

Информация о модах
  • Бесплатные покупки: все обновления и расширения стоят 0 долларов.
  • Без рекламы



 Теги темы: бесплатные улучшения

Скачать Idle Army Base (Мод, Бесплатные улучшения) 3.4.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Idle Army Base (Мод, Бесплатные улучшения) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Locks Quest
Locks Quest
Версия: 1.0.484
Paper.io 2 (Мод, Без рекламы)
Paper.io 2 (Мод, Без рекламы)
Версия: 4.3.0
Defense Legend 3: Future War (Мод, Много денег)
Defense Legend 3: Future War (Мод, Много денег)
Версия: 2.7.5
Вращайте барабан (Много денег/мод меню)
Вращайте барабан (Много денег/мод меню)
Версия: 5.9.8
Cookies Must Die (Мод, Много денег)
Cookies Must Die (Мод, Много денег)
Версия: 2.0.9
Stardew Valley (Мод, Много денег)
Stardew Valley (Мод, Много денег)
Версия: 1.5.6.52
Reduced Transmission HD 2023 (Мод, Бесплатные покупки)
Reduced Transmission HD 2023 (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 9.9
Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег)
Симулятор Автомобиля (Мод, Много денег)
Версия: 2.68

Отзывы о Idle Army Base (Мод, Бесплатные улучшения)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив