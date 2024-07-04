Idle Army Base, от Neon Play, - это пустая игра по построению мира, где вы сосредоточены на создании мощной военной базы. Как и во всех хороших играх на холостом ходу, здесь есть геймплей, который зависит от времени, с миром, который продолжает прогрессировать, даже если вы не играете активно. Вы начинаете как простой рядовой армии, но у вас есть большой потенциал, и высшие чиновники уже осознали это в вас. Вскоре вы будете отвечать за развитие места, выполнение задач и наращивание своего армейского арсенала, чтобы создать серьезно грозную военную базу.





Есть несколько основных областей, на которых вам нужно сосредоточиться, чтобы улучшить мощь своей армейской базы. Повышайте ценность своей базы с помощью новых расширений, улучшайте скорость своей работы, вводите больше войск на свою базу, увеличивая емкость своих войск и следя за тем, чтобы очереди были быстрыми для всех различных областей вашей базы. Это будет нелегко, и на этой военной базе нет места для ленивых солдат. Есть что нужно, чтобы построить лучшую военную базу в мире?



