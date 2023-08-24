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Beat Jumper: EDM up! (Мод, Unlocked)

Beat Jumper: EDM up! (Мод, Unlocked) 2.8.5

3
0
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AMANOTES
Версия:
2.8.5
Категория:
Без интернета / На русском / Музыкальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
id приложения:
com.amanotes.pamainfinitybounce
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 940

Beat Jumper: EDM Up! - это захватывающая музыкальная аркадная игра, которая позволяет игрокам наслаждаться музыкой и одновременно развивать свои навыки. В этой игре вы управляете персонажем, который прыгает вверх по разнообразным платформам, и ваша задача - преодолевать препятствия и собирать монеты в такт музыке.


Основной акцент в Beat Jumper: EDM Up! делается на музыкальном сопровождении, и игроки могут выбирать различные треки и стили музыки для игры. Каждая песня создает уникальную атмосферу и определяет ритм игры. Ваша цель - прыгать в такт и собирать бонусы, чтобы набирать максимальное количество очков.


Игра также предлагает разнообразные уровни и вызовы, которые позволят вам улучшить свои навыки и соревноваться с друзьями. Beat Jumper: EDM Up! подходит для всех, кто любит музыку и хочет насладиться динамичным и увлекательным игровым процессом.


Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокировать мяч
  • Неограниченное количество драгоценных камней
 Теги темы: Unlocked

Скачать Beat Jumper: EDM up! (Мод, Unlocked) 2.8.5 взлом

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Скачать Beat Jumper: EDM up! (Мод, Unlocked) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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