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Мой Говорящий Том: Друзья (Мод, Много денег)

Мой Говорящий Том: Друзья (Мод, Много денег) 3.6.0.11809

158
26
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Версия:
3.6.0.11809
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 105

Мой Говорящий Том: Друзья - это увлекательное приложение для всех любителей милых виртуальных животных. В этой игре вы встретитесь с такими персонажами, как Том, Хэнк, Анджела, Джинджер, Бен и Бекка, и поможете им в их приключениях. Вместе с этими друзьями вы разблокируете увлекательный мир, где каждый персонаж приносит свой неповторимый вклад.


В этой игре вас ждут веселые и радостные моменты, ведь ваши виртуальные друзья всегда настроены на игру и смех. С ними рядом никогда не будет скучно, и ваш дом наполняется радостью и весельем. Вы сможете проводить свободное время в забавных занятиях и заботиться о своих милых виртуальных питомцах. Готовы ли вы присоединиться к этим друзьям в их увлекательном путешествии?


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Мой Говорящий Том: Друзья (Мод, Много денег) 3.6.0.11809 взлом

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Скачать Мой Говорящий Том: Друзья (Мод, Много денег) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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