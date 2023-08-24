Мой Говорящий Том: Друзья - это увлекательное приложение для всех любителей милых виртуальных животных. В этой игре вы встретитесь с такими персонажами, как Том, Хэнк, Анджела, Джинджер, Бен и Бекка, и поможете им в их приключениях. Вместе с этими друзьями вы разблокируете увлекательный мир, где каждый персонаж приносит свой неповторимый вклад.





В этой игре вас ждут веселые и радостные моменты, ведь ваши виртуальные друзья всегда настроены на игру и смех. С ними рядом никогда не будет скучно, и ваш дом наполняется радостью и весельем. Вы сможете проводить свободное время в забавных занятиях и заботиться о своих милых виртуальных питомцах. Готовы ли вы присоединиться к этим друзьям в их увлекательном путешествии?