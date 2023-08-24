Мой Говорящий Том: Друзья (Мод, Много денег) 3.6.0.11809
Версия:
3.6.0.11809
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 105
Мой Говорящий Том: Друзья - это увлекательное приложение для всех любителей милых виртуальных животных. В этой игре вы встретитесь с такими персонажами, как Том, Хэнк, Анджела, Джинджер, Бен и Бекка, и поможете им в их приключениях. Вместе с этими друзьями вы разблокируете увлекательный мир, где каждый персонаж приносит свой неповторимый вклад.
В этой игре вас ждут веселые и радостные моменты, ведь ваши виртуальные друзья всегда настроены на игру и смех. С ними рядом никогда не будет скучно, и ваш дом наполняется радостью и весельем. Вы сможете проводить свободное время в забавных занятиях и заботиться о своих милых виртуальных питомцах. Готовы ли вы присоединиться к этим друзьям в их увлекательном путешествии?
Информация о модах
Много денег
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