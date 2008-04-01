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Beat Fire - EDM Music & Gun Sounds (Мод, Много денег)

Beat Fire - EDM Music & Gun Sounds (Мод, Много денег) 1.4.08

11
5
Скачать (35 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Adaric Music
Версия:
1.4.08
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
id приложения:
beatmaker.edm.musicgames.gunsounds
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
4 872

Beat Fire APK - это идеальная игра для всех поклонников музыки EDM, предлагающая веселый и захватывающий игровой опыт. В игре полно электронной музыки, которая создает атмосферу виртуальной вечеринки прямо на вашем устройстве. Основная механика игры проста: вы снимаете плитки, падающие в правильном порядке, подобно герою гитары, и создаете потрясающие музыкальные композиции.


Эта игра прекрасно подходит для тех, кто хочет развлечься и провести время с удовольствием. Она легка в освоении и захватывает с первых минут игры, делая ее идеальным выбором для тех, кто находится в долгих поездках или просто ищет способ расслабиться и погрузиться в мир музыки. Благодаря простой механике игры, она подходит как для молодых игроков, так и для взрослых, предоставляя всем возможность наслаждаться ярким и захватывающим игровым опытом.


Так что если вы ищете увлекательный способ провести время в дороге или в любом другом месте, Beat Fire APK - отличный выбор. Просто возьмите свои наушники, погрузитесь в мир музыки и наслаждайтесь захватывающими ритмами этой увлекательной игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • Все песни разблокированы
 Теги темы: Много денег

Скачать Beat Fire - EDM Music & Gun Sounds (Мод, Много денег) 1.4.08 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Beat Fire - EDM Music & Gun Sounds (Мод, Много денег) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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