Bhop Pro предоставляет игрокам идеальное пространство для выполнения эффектных кроличьих прыжков. Вы научитесь контролировать скорость, чтобы создавать плавное и гармоничное движение, соответствующее высоким стандартам.





В игре вы сможете использовать кроличьи прыжки для различных активностей, таких как бег на длинные дистанции, преодоление препятствий и даже сражения с врагами. У вас будет доступ к необходимым предметам, которые помогут вам достичь максимальной производительности и выполнить сложные трюки. Игроки смогут легко ориентироваться на местности, используя карту Speedrun, которая будет доступна на различных уровнях. Кроме того, разработаны специальные карты для знакомых локаций, таких как Ski, Arena и Eztrap. Вы сможете найти отмеченные на карте следующие пункты назначения и выбрать, куда отправиться.





Вам предоставляется полный контроль над материалом, местностью и сложностью испытания. Перед началом миссии вы сможете настроить их в соответствии с вашими предпочтениями. Bhop Pro даст вам возможность проявить свои навыки и креативность, а также насладиться захватывающим игровым процессом, который постоянно вызывает желание превзойти свои рекорды.