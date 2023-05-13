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bhop pro (Мод, Много денег)

bhop pro (Мод, Много денег) 2.4.5

119
19
Скачать (83 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
begma
Версия:
2.4.5
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
119
Комментарии:
0
Просмотров:
38 131

Bhop Pro предоставляет игрокам идеальное пространство для выполнения эффектных кроличьих прыжков. Вы научитесь контролировать скорость, чтобы создавать плавное и гармоничное движение, соответствующее высоким стандартам.


В игре вы сможете использовать кроличьи прыжки для различных активностей, таких как бег на длинные дистанции, преодоление препятствий и даже сражения с врагами. У вас будет доступ к необходимым предметам, которые помогут вам достичь максимальной производительности и выполнить сложные трюки. Игроки смогут легко ориентироваться на местности, используя карту Speedrun, которая будет доступна на различных уровнях. Кроме того, разработаны специальные карты для знакомых локаций, таких как Ski, Arena и Eztrap. Вы сможете найти отмеченные на карте следующие пункты назначения и выбрать, куда отправиться.


Вам предоставляется полный контроль над материалом, местностью и сложностью испытания. Перед началом миссии вы сможете настроить их в соответствии с вашими предпочтениями. Bhop Pro даст вам возможность проявить свои навыки и креативность, а также насладиться захватывающим игровым процессом, который постоянно вызывает желание превзойти свои рекорды.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег;

Отключено обучение.

 Теги темы: Много денег

Скачать bhop pro (Мод, Много денег) 2.4.5 взлом

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Скачать bhop pro (Мод, Много денег)
83 Мб
Ссылка 2
83 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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