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Dictators : No Peace (Без рекламы/мод меню)

Dictators : No Peace (Без рекламы/мод меню) 13.12

69
27
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
RPN Indie Developer
Версия:
13.12
Категория:
Аркады / Симуляторы / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 971

Dictators: No Peace - это игра, которая предлагает игрокам новый и захватывающий опыт в мире военных империй. Визуальный стиль игры ориентирован на простоту и базовые графические изображения, чтобы подчеркнуть атмосферу контраста и позволить игрокам полностью сосредоточиться на стратегическом планировании.


В игре присутствует обширная глобальная система карты с множеством наций. Хотя данные о странах ограничены периодом с 1900 по 1950 год, это создает уникальную альтернативную реальность, не являющуюся точной копией нашего современного мира. В некоторых странах до сих пор сохраняются колониальные отношения с Англией, Америкой и другими нациями.


Dictators: No Peace предлагает игрокам возможность стать стратегами и политическими лидерами, руководящими своей нацией и стремящимися к мировому господству. Вы сможете разрабатывать свои стратегии, управлять ресурсами, заключать союзы и вести войну с другими нациями. Ваше решение будет влиять на судьбу вашей нации и мирового порядка.


Если вы ищете игру, которая предлагает стратегический подход и военные сражения в эстетике боевых империй, то Dictators: No Peace станет отличным выбором. Ваша способность принимать решения и управлять своей нацией будет определять ваш успех в этой захватывающей игре.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег


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Скачать Dictators : No Peace (Без рекламы/мод меню) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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