Описание

Высококачественный экшн от третьего лица с не закрытым миром и интересным игровым ходом. В Grand Action Simulator - New York Car Gang вы будете выступать в роли бандита, который владеет важной властью в мегаполисе, навевающем воспоминания New-york. В самом начале игры вы будете исполнять заказные миссии, которые несомненно помогут вам подняться на верхушку криминального мира и захватить безоговорочную администрацию в новеньком мегаполисе. Для вас станут противостоять наисильнейшие мафиозные группировки города, сможете ли вы противостоять им?





Тут вы можете походить по городку невообразимых объемов, следить горные массивы и прекрасные облики, насладиться ими, катаясь на мощнейших суперкарах и стремительных байках, изучать земли и не лишь только. Любая задача в Grand Action Simulator - New York Car Gang - это реальная проверка, где для вас светит высвобождать мегаполис от преступности, захватывать районы и ставить в их собственную администрацию. Большущий арсенал орудия, проработанная игровая механика, вобравшая в себя наилучшие свойства культовых игр предоставленного жанра.



