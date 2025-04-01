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Grand Action Simulator - New York Car Gang (Много денег)

Grand Action Simulator - New York Car Gang (Много денег) 1.7.9

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Версия:
1.7.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HGames-ArtWorks
Категория:
Приключения / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 209
Скриншоты
Описание

Высококачественный экшн от третьего лица с не закрытым миром и интересным игровым ходом. В Grand Action Simulator - New York Car Gang вы будете выступать в роли бандита, который владеет важной властью в мегаполисе, навевающем воспоминания New-york. В самом начале игры вы будете исполнять заказные миссии, которые несомненно помогут вам подняться на верхушку криминального мира и захватить безоговорочную администрацию в новеньком мегаполисе. Для вас станут противостоять наисильнейшие мафиозные группировки города, сможете ли вы противостоять им?


Тут вы можете походить по городку невообразимых объемов, следить горные массивы и прекрасные облики, насладиться ими, катаясь на мощнейших суперкарах и стремительных байках, изучать земли и не лишь только. Любая задача в Grand Action Simulator - New York Car Gang - это реальная проверка, где для вас светит высвобождать мегаполис от преступности, захватывать районы и ставить в их собственную администрацию. Большущий арсенал орудия, проработанная игровая механика, вобравшая в себя наилучшие свойства культовых игр предоставленного жанра.



Информация о модах

Неограниченная энергия

Неограниченные боеприпасы

Купить оружие стоит 1 доллар

Навязчивая реклама удалена

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 Теги темы: Много денег, Без рекламы

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Скачать Grand Action Simulator - New York Car Gang (Много денег) 136 Мб Ссылка 2 136 Мб

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Отзывы о Grand Action Simulator - New York Car Gang (Много денег)


Комментарии (1)
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Серый
Серый 27 августа 2023 05:39
Это не правда,не ВЗЛОМ!!!
+1
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