Blocky Cars Online - это захватывающая игра, где вы можете создать свой собственный автомобиль и вооружить его различным оружием для увеличения его мощности. Вы имеете полный контроль над стратегией игры, но когда вы оказываетесь на поле боя, все превращается в хаос. Здесь вам придется соревноваться с машинами, вооруженными таким же мощным оружием или даже более сильными.
Ваша основная задача - уклоняться от атак противников и при этом продолжать наступать. Хотя взрывать другие машины - это весело, настоящее удовольствие начинается, когда вы строите свою собственную машину разрушения. Выбор форм и дизайнов для вашего транспортного средства огромен, с более чем 100 опциями.
Также важно постоянно обновлять ваше оружие и аксессуары, чтобы конкурировать с лучшими из лучших. За каждый выигранный матч вы будете вознаграждены деньгами, которые можно использовать для улучшения вашего автомобиля и делать его еще более мощным. У вас есть все инструменты для того, чтобы стать настоящим героем в мире Blocky Cars Online!
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Скачать Blocky Cars Online - бои на машинах, бои танков (Мод, Много патронов) v8.5.9 MOD APK
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