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Blocky Cars Online - бои на машинах, бои танков (Мод, Много патронов)

Blocky Cars Online - бои на машинах, бои танков (Мод, Много патронов) 8.5.9

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Версия:
8.5.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Full HP Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 473
Скриншоты
Описание

Blocky Cars Online - это захватывающая игра, где вы можете создать свой собственный автомобиль и вооружить его различным оружием для увеличения его мощности. Вы имеете полный контроль над стратегией игры, но когда вы оказываетесь на поле боя, все превращается в хаос. Здесь вам придется соревноваться с машинами, вооруженными таким же мощным оружием или даже более сильными.


Ваша основная задача - уклоняться от атак противников и при этом продолжать наступать. Хотя взрывать другие машины - это весело, настоящее удовольствие начинается, когда вы строите свою собственную машину разрушения. Выбор форм и дизайнов для вашего транспортного средства огромен, с более чем 100 опциями.


Также важно постоянно обновлять ваше оружие и аксессуары, чтобы конкурировать с лучшими из лучших. За каждый выигранный матч вы будете вознаграждены деньгами, которые можно использовать для улучшения вашего автомобиля и делать его еще более мощным. У вас есть все инструменты для того, чтобы стать настоящим героем в мире Blocky Cars Online!


Информация о модах

Ссылка на загрузку убрана, вы можете скачать только оригинал.

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 Теги темы: Много патронов

Скачать Blocky Cars Online - бои на машинах, бои танков (Мод, Много патронов) v8.5.9 MOD APK

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