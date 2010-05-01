Описание

Blocky Cars Online - это захватывающая игра, где вы можете создать свой собственный автомобиль и вооружить его различным оружием для увеличения его мощности. Вы имеете полный контроль над стратегией игры, но когда вы оказываетесь на поле боя, все превращается в хаос. Здесь вам придется соревноваться с машинами, вооруженными таким же мощным оружием или даже более сильными.





Ваша основная задача - уклоняться от атак противников и при этом продолжать наступать. Хотя взрывать другие машины - это весело, настоящее удовольствие начинается, когда вы строите свою собственную машину разрушения. Выбор форм и дизайнов для вашего транспортного средства огромен, с более чем 100 опциями.





Также важно постоянно обновлять ваше оружие и аксессуары, чтобы конкурировать с лучшими из лучших. За каждый выигранный матч вы будете вознаграждены деньгами, которые можно использовать для улучшения вашего автомобиля и делать его еще более мощным. У вас есть все инструменты для того, чтобы стать настоящим героем в мире Blocky Cars Online!