Jellipop Match - это захватывающая игра, которая предоставляет вам возможность стать декоратором и создавать красивые бутики в городе. Это игра, в которой вы сможете проявить свой творческий потенциал и оформить интерьеры магазинов так, как вам нравится.





В игре вас ждут разнообразные уровни и головоломки, которые нужно решать, чтобы заработать ресурсы для улучшения и декорации магазинов. Вы будете собирать и комбинировать разноцветные желе, чтобы проходить уровни, и каждый успешно завершенный уровень приносит вам новые возможности для декорирования магазинов. Графика и дизайн игры просто потрясающие, и вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. От создания уютных кофеен до модных бутиков - все зависит от вашей фантазии.





Если вам нравится декорирование и создание красивых интерьеров, Jellipop Match - это игра, которая точно придется по душе. Дайте волю своей фантазии и создайте самые прекрасные магазины в городе.