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Jellipop Match: Откройте магазин мечты! (Мод, Много денег)

Jellipop Match: Откройте магазин мечты! (Мод, Много денег) 8.39.5.0

5
2
Скачать (1 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Microfun Limited
Версия:
8.39.5.0
Категория:
На русском / Головоломки / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
com.jellyblast.cmcm
Русский язык:
Есть
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
5 000

Jellipop Match - это захватывающая игра, которая предоставляет вам возможность стать декоратором и создавать красивые бутики в городе. Это игра, в которой вы сможете проявить свой творческий потенциал и оформить интерьеры магазинов так, как вам нравится.


В игре вас ждут разнообразные уровни и головоломки, которые нужно решать, чтобы заработать ресурсы для улучшения и декорации магазинов. Вы будете собирать и комбинировать разноцветные желе, чтобы проходить уровни, и каждый успешно завершенный уровень приносит вам новые возможности для декорирования магазинов. Графика и дизайн игры просто потрясающие, и вы сможете воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. От создания уютных кофеен до модных бутиков - все зависит от вашей фантазии.


Если вам нравится декорирование и создание красивых интерьеров, Jellipop Match - это игра, которая точно придется по душе. Дайте волю своей фантазии и создайте самые прекрасные магазины в городе.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Jellipop Match: Откройте магазин мечты! (Мод, Много денег) 8.39.5.0 взлом

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Скачать Jellipop Match: Откройте магазин мечты! (Мод, Много денег)
1 Гб
Ссылка 2
1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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