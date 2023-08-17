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Kick the Buddy (Мод, Много денег)

Kick the Buddy (Мод, Много денег) 2.6.3

31
7
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Playgendary
Версия:
2.6.3
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.playgendary.kickthebuddy
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
31
Комментарии:
0
Просмотров:
7 880

Kick the Buddy (Мод, Много денег) - это крутой антистрессовый экшен, в котором игроки будут планомерно уничтожать главного героя с помощью разнообразного оружия. Они владеют всем: от обычных вариантов оружия до ракет, магии, ядерных бомб, ручных динозавров и других примитивных способов разбить непокорных персонажей на атомы. Получайте удовольствие, открывая и проверяя новые варианты, создавая комбинации и зарабатывая дополнительные очки за последующие результаты. Сделайте скриншоты процесса и разместите их в социальных сетях, чтобы все знали, что происходит с хулиганами.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег и золота

 Теги темы: Много денег

Скачать Kick the Buddy (Мод, Много денег) 2.6.3 взлом

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Скачать Kick the Buddy (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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