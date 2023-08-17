Kick the Buddy (Мод, Много денег) - это крутой антистрессовый экшен, в котором игроки будут планомерно уничтожать главного героя с помощью разнообразного оружия. Они владеют всем: от обычных вариантов оружия до ракет, магии, ядерных бомб, ручных динозавров и других примитивных способов разбить непокорных персонажей на атомы. Получайте удовольствие, открывая и проверяя новые варианты, создавая комбинации и зарабатывая дополнительные очки за последующие результаты. Сделайте скриншоты процесса и разместите их в социальных сетях, чтобы все знали, что происходит с хулиганами.