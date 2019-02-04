Начиная с мобильной игры Mad Gunz, вы просто обычный персонаж в своем доме, когда маленькая кошка внезапно пробуждает вас. Вы открываете холодильник, чтобы найти еду и «бум», появляется черная дыра и дает вам билет в странный мир. Вам предстоит сражаться с игроками с оружием, отстреливать бананы и цветы. Это интересно, правда?
Сразу после ролика вы познакомитесь с механизмами и средствами управления игрой. Довольно простой и стандартный, когда система виртуальной клавиатуры расположена аккуратно с обеих сторон, левые сенсорные клавиши для перемещения и правые сенсорные клавиши являются такими действиями, как прыжки, стрельба, метание гранат. Середина экрана - ваша кровавая полоса и полоса снаряжения. со всем вашим оружием, расположенным горизонтально, чтобы вы могли быстро конвертировать.
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Скачать Mad GunZ (Мод, Много патронов) v4.2.19 MOD APK
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