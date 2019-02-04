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Mad GunZ (Мод, Много патронов)

Mad GunZ (Мод, Много патронов) 4.2.19

12
7
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Версия:
4.2.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Full HP: Best Shooters & Action Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 447
Скриншоты
Описание

Начиная с мобильной игры Mad Gunz, вы просто обычный персонаж в своем доме, когда маленькая кошка внезапно пробуждает вас. Вы открываете холодильник, чтобы найти еду и «бум», появляется черная дыра и дает вам билет в странный мир. Вам предстоит сражаться с игроками с оружием, отстреливать бананы и цветы. Это интересно, правда? 


Сразу после ролика вы познакомитесь с механизмами и средствами управления игрой. Довольно простой и стандартный, когда система виртуальной клавиатуры расположена аккуратно с обеих сторон, левые сенсорные клавиши для перемещения и правые сенсорные клавиши являются такими действиями, как прыжки, стрельба, метание гранат. Середина экрана - ваша кровавая полоса и полоса снаряжения. со всем вашим оружием, расположенным горизонтально, чтобы вы могли быстро конвертировать.


Информация о модах

Ссылка на загрузку мода убрана, вы можете скачать только оригинал.

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 Теги темы: Много патронов, Встроенный кэш

Скачать Mad GunZ (Мод, Много патронов) v4.2.19 MOD APK

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Отзывы о Mad GunZ (Мод, Много патронов)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 ноября 2024 17:26
Про, Просим прощения, автор игры запретил публиковать моды :(
-1
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Про
Про 27 ноября 2024 14:38
АДМИН ВЫ ТВАРИ ВЕРНИТЕ МОД с КАКОГО ХуЯ ВЫ ЕГО УДАЛИЛИ
+1
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From
From 5 ноября 2023 11:25
Игра топ много экшена и все детали подходят под мой вкус
+1
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