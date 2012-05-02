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Путь Домой: Кот в Подземелье (Мод, Много ресурсов)

Путь Домой: Кот в Подземелье (Мод, Много ресурсов) 2.5.12

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Версия:
2.5.12
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CONCODE STUDIO
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 274

Сюжет игры The Way Home вращается вокруг путешествия главного героя через загадочные и опасные подземелья в поисках пути домой. По мере прохождения игрока ждут не только многочисленные враги и боссы, но и различные головоломки, которые делают каждый уровень уникальным.


Главная особенность игры — это ее механика сражений. Игроку доступно множество различных стилей боя, от быстрых и ловких атак до мощных и разрушительных ударов. Выбор стиля зависит от ваших личных предпочтений и ситуации в бою. Каждый стиль имеет свои преимущества и недостатки, поэтому стратегия и тактика играют важную роль в успехе прохождения. Особое внимание в игре уделяется исследованию мира. Каждое подземелье имеет свою уникальную историю, а также тайны, которые ждут своего открытия. Некоторые из них могут дать игроку преимущества в бою, в то время как другие — просто украсят повествование.


Дизайн главного героя и мира, в котором он находится, выполнен в стилистике, сочетающей элементы классического фэнтези и современного искусства. Это делает игру визуально привлекательной и запоминающейся.



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Неограниченные ресурсы

MOD V2

  • Враги 1 уровня
  • Враги всегда оставляют добычу
  • Мгновенное убийство врагов
  • Бонус за получение материалов
  • Материалы (1 = по умолчанию, 2 = один выстрел, 3 = сломанный)
  • Модифицировано Axey

MOD V3

  • Бесплатный крафт (материалы при крафте не тратятся, а также вы можете создавать вещи, если вам не хватает материалов)
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню с возможностью включения бессмертия и увеличения наносимого урона в 10 раз.
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Скачать Путь Домой: Кот в Подземелье (Мод, Много ресурсов) 2.5.12 взлом

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MOD V2 110 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 110 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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