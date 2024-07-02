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Sniper Attack: Стрельба войны (Мод, Много денег)

Sniper Attack: Стрельба войны (Мод, Много денег) 1.3.28

6
2
Скачать (127 Мб)
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Версия:
1.3.28
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Matchingham Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 710

Sniper Attack 3D: Shooting War - предлагает игрокам стать снайпером в мире, где точность и стратегическое мышление являются ключом к успеху. С реалистичной 3D-графикой, игра создает убедительную атмосферу для выполнения миссий по уничтожению врагов на расстоянии.


Вооружившись различными снайперскими винтовками, игроки должны точно целиться и стрелять, чтобы выполнить задания и пройти уровни. Экшн в игре сбалансирован элементами планирования и терпения, что характерно для снайперских миссий.


Кроме того, "Sniper Attack 3D: Shooting War" может стать отличным способом расслабиться и отвлечься от повседневных забот, предлагая игрокам глубоко погрузиться в игровой процесс и испытать себя в роли мастера маскировки и точного стрелка. Это динамичное и в то же время увлекательное развлечение для тех, кто ценит экшн и адреналин.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество Золота
  • Все Приобретенное Оружие
  • Все Приобретенные Скины
  • Реклама Не Приобретена
  • Неограниченное количество сундуков
  • Неограниченное количество ключей
  • Неограниченное количество боеприпасов




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Скачать Sniper Attack: Стрельба войны (Мод, Много денег) 1.3.28 взлом

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Скачать Sniper Attack: Стрельба войны (Мод, Много денег) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

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