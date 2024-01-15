Idle Bank (Мод, Бесплатные награды) 2.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Double Fun Studio
Версия:
2.0.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
5 583
Idle Bank - это уникальное погружение в мир банковской деятельности через игровой процесс. Игроки начинают свое знакомство с миром финансов, управляя маленьким филиалом, и по мере продвижения в игре расширяют свою банковскую империю. По мере развития своего банка игрокам предоставляется возможность взаимодействовать с различными банковскими операциями, а также разрабатывать стратегии для оптимизации производительности. В игре реализованы различные реальные вызовы, с которыми сталкиваются банки, включая ограбления и проблемы безопасности, добавляя слой реализма и захватывающих моментов. Это не просто игра; это шанс научиться базовым принципам банковской деятельности в увлекательной и интерактивной среде.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Вливание Денежных Средств
- Инъекция Алмазов
- Удалена Навязчивая РЕКЛАМА
Скачать Idle Bank (Мод, Бесплатные награды) 2.0.1 взлом
Скачать из Google Play
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство