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Sheriff of Mahjong: Пасьянс (Мод, Много денег)

Sheriff of Mahjong: Пасьянс (Мод, Много денег) 1.43.4300

4
2
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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
G5 Entertainment
Версия:
1.43.4300
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
id приложения:
com.g5e.sheriffofmahjong.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 540

Sheriff of Mahjong: Пасьянс - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам уникальную версию маджонга. В этой игре игрокам предстоит восстанавливать город, находящийся на западной границе, с помощью игры в маджонг.


Город, который ранее процветал, был разрушен нападением, и игрок берет на себя роль героя-спасителя. Однако вместо традиционного спасения через боевые действия, игроки должны соединять две одинаковые фишки маджонга, чтобы восстановить структуры и здания в городе.


Эта уникальная механика игры добавляет новый элемент в мир маджонга и делает игру более увлекательной и разнообразной. Игроки будут участвовать в развитии города, сокращая время восстановления и помогая ему процветать снова. Sheriff of Mahjong: Пасьянс предоставляет интересный вариант этой классической головоломки.



Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Sheriff of Mahjong: Пасьянс (Мод, Много денег) 1.43.4300 взлом

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