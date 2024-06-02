Sheriff of Mahjong: Пасьянс - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам уникальную версию маджонга. В этой игре игрокам предстоит восстанавливать город, находящийся на западной границе, с помощью игры в маджонг.





Город, который ранее процветал, был разрушен нападением, и игрок берет на себя роль героя-спасителя. Однако вместо традиционного спасения через боевые действия, игроки должны соединять две одинаковые фишки маджонга, чтобы восстановить структуры и здания в городе.





Эта уникальная механика игры добавляет новый элемент в мир маджонга и делает игру более увлекательной и разнообразной. Игроки будут участвовать в развитии города, сокращая время восстановления и помогая ему процветать снова. Sheriff of Mahjong: Пасьянс предоставляет интересный вариант этой классической головоломки.



