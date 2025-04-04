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War Tank : Bomb Blast (Мод, Без рекламы)

War Tank : Bomb Blast 1.0.60

Без рекламы

Одна цель, один выстрел — и весь экран в огне
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Версия:
1.0.60
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Photo editor & Video editor - Merger IO
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 49 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

War Tank: Bomb Blast — это гиперказуальный экшен, где всё просто, но залипнуть можно надолго. Управляешь танком, двигаешься по арене и целишься в одну-единственную, но крайне злобную цель — бомбу, которая не собирается просто так стоять и ждать. Она двигается, уклоняется, иногда даже издевается. Твоя задача — поймать её в прицел и разнести на куски до того, как она доберётся до тебя.


War Tank берёт простую механику и делает из неё проверку реакции и точности. Управление интуитивное, а ритм — напряжённый: каждый уровень чуть быстрее, чуть сложнее, чуть ярче. Тут не нужно учить правила — просто катись, стреляй и не промахивайся. Для тех, кто любит аркадный драйв, динамику без лишней сложности и чистый фокус на экшене — это идеальное быстрое удовольствие. Взорвёшь всё вокруг — или взорвут тебя. Всё просто.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать War Tank : Bomb Blast (Мод, Без рекламы) v1.0.60 MOD APK

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Скачать War Tank : Bomb Blast (Мод, Без рекламы) 49 Мб Ссылка 2 49 Мб
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