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T3 Arena (Полная версия)

T3 Arena 1.42.2337370

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Версия:
1.42.2337370
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
XD Entertainment Pte Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 003
Скриншоты
Описание

Игра предлагает игрокам уникальные возможности для совершенствования своих навыков через серию захватывающих испытаний и участия в мире блокбастеров. Управляйте своими супергероями с помощью простых манипуляций и стремитесь достичь новых целей на каждом уровне. Ваш квест начинается с путешествия в страну мертвых, где вы обладаете особыми сверхспособностями для атаки врагов.


T3 Arena погружает игроков в веселую тему супергероев, где они могут демонстрировать свои навыки и умения в бою. Игра предлагает уникальные особенности, позволяющие игрокам погрузиться в ожесточенные сражения на арене стрельбы 3 на 3. Герои из разных уголков мира собираются на арене Т3, чтобы бороться за силу, и игрокам предстоит совершенствовать свои навыки и способности, чтобы добиться победы над быстрыми и мощными противниками.


Супергерои игры обладают разнообразными способностями, которые игроки могут использовать в новых войнах на арене. Игрокам предстоит развивать свои навыки, чтобы преодолеть противников и одержать победу в ожесточенных сражениях.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать T3 Arena (Полная версия) v1.42.2337370 MOD APK

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Скачать T3 Arena (Полная версия) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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