Alpha Guns — это настоящая отсылка к золотой эре аркадных 2D-стрелялок. Боковая прокрутка, десятки врагов на экране и герои, готовые ринуться в бой без лишних слов. Выбирай одного из пяти бойцов и проходи через 30 уровней, где каждый шаг — вызов. Боссы не прощают ошибок, танки крушат всё на своём пути, а патроны летят со всех сторон. Уровни короткие, но динамичные, в лучших традициях старой школы.
Alpha Guns не усложняет — она даёт тебе пушку, цель и взрывы. Всё остальное зависит от твоей реакции и чувства ритма. Управление простое, отклик — мгновенный, стрельба — сочная. Музыка бодрит, визуал цепляет, а каждый уровень напоминает, за что мы в своё время полюбили подобные игры. Это не про сюжет — это про удовольствие от чистого аркадного геймплея, где всё зависит только от тебя и твоей скорости нажатия кнопок.
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