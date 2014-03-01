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Alpha Guns (Мод Меню)

Alpha Guns 326

Мод меню

Здесь не будет пощады — только ты, враги и бесконечный экшен
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Версия:
326
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rendered Ideas
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Alpha Guns — это настоящая отсылка к золотой эре аркадных 2D-стрелялок. Боковая прокрутка, десятки врагов на экране и герои, готовые ринуться в бой без лишних слов. Выбирай одного из пяти бойцов и проходи через 30 уровней, где каждый шаг — вызов. Боссы не прощают ошибок, танки крушат всё на своём пути, а патроны летят со всех сторон. Уровни короткие, но динамичные, в лучших традициях старой школы.


Alpha Guns не усложняет — она даёт тебе пушку, цель и взрывы. Всё остальное зависит от твоей реакции и чувства ритма. Управление простое, отклик — мгновенный, стрельба — сочная. Музыка бодрит, визуал цепляет, а каждый уровень напоминает, за что мы в своё время полюбили подобные игры. Это не про сюжет — это про удовольствие от чистого аркадного геймплея, где всё зависит только от тебя и твоей скорости нажатия кнопок.



Информация о модах

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Alpha Guns (Мод Меню) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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