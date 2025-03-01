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KONSUI FIGHTER (Мод, Unlocked)

KONSUI FIGHTER (Мод, Unlocked) 3.2025.3.158

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Версия:
3.2025.3.158
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Circean Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
103
Скриншоты
Описание

KONSUI FIGHTER — это уникальная нарисованная от руки игра-файтинг, вдохновленная классическими бойцами 90-х. В игре вы управляете десятью уникальными бойцами, каждый из которых олицетворяет разные аспекты личности Аюму, погруженного в глубокую кому. Благодаря оригинальному сюжету и множеству режимов, таких как классический аркадный, противостояние и тренировки, KONSUI FIGHTER предлагает массу возможностей для того, чтобы проверить и улучшить свои боевые навыки.


Игра использует мощь уникального движка Aeaea Engine от Circean Studios и новаторскую систему FORESCORE AI. Искусственный интеллект бойцов CPU предугадывает ваши действия и оценивает возможные результаты, что позволяет им моментально адаптироваться к вашему боевому стилю. Эта инновационная система делает сражения еще более напряжёнными и стратегически насыщенными, выводя игровой процесс на новый уровень!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать KONSUI FIGHTER (Мод, Unlocked) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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