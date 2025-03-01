Описание

KONSUI FIGHTER — это уникальная нарисованная от руки игра-файтинг, вдохновленная классическими бойцами 90-х. В игре вы управляете десятью уникальными бойцами, каждый из которых олицетворяет разные аспекты личности Аюму, погруженного в глубокую кому. Благодаря оригинальному сюжету и множеству режимов, таких как классический аркадный, противостояние и тренировки, KONSUI FIGHTER предлагает массу возможностей для того, чтобы проверить и улучшить свои боевые навыки.





Игра использует мощь уникального движка Aeaea Engine от Circean Studios и новаторскую систему FORESCORE AI. Искусственный интеллект бойцов CPU предугадывает ваши действия и оценивает возможные результаты, что позволяет им моментально адаптироваться к вашему боевому стилю. Эта инновационная система делает сражения еще более напряжёнными и стратегически насыщенными, выводя игровой процесс на новый уровень!