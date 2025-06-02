android-1.ru / Игры / Экшен / SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога)
SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога)

SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога) 2.2.0

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.2.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
IGNITION M
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
89
Скриншоты
Описание

Samurai X от IGNITION M — это захватывающая игра, которая погружает вас в мир самураев с уникальной механикой боя. Представьте, что вы обладаете навыками владения сразу десятью мечами! Каждый из доступных воинов способен мастерски управлять различными видами оружия, превращая сражения в настоящие эпические зрелища, где враги разлетаются в разные стороны.


Игра предлагает интуитивно понятные элементы управления, что позволяет вам сосредоточиться на сражении, используя всего одну руку. Это делает Samurai X доступной для игроков любого уровня, так что вы сможете сразу погрузиться в боевые действия, не тратя время на изучение сложных комбинаций.


Кроме того, в Samurai X есть элементы магии и разнообразное оружие, что добавляет глубину в игровой процесс. Если вы чувствуете в себе дух соревнования, вы можете бросить вызов другим игрокам на глобальной арене. Сможете ли вы стать самым сильным бойцом и завоевать признание? Погрузитесь в Samurai X и узнайте это сами!


Информация о модах

Режим Бога

Один удар

Показать полностью
 Теги темы: Режим бога

Скачать SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога) v2.2.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога) 145 Мб Скачать SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога) 145 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню)
Squad Angels: Выживший из Пуль (Мод меню)
Version: 0.1.6
diep.io (Мод, Без рекламы)
diep.io (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0.1
DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню)
DragonMage: Roguelike Survival (Мод меню)
Version: 0.0.258
Crime City: Gangster Mafia (Мод, Без рекламы)
Crime City: Gangster Mafia (Мод, Без рекламы)
Version: 26.0
Drunken Wrestlers 2 (Мод, Много денег)
Drunken Wrestlers 2 (Мод, Много денег)
Version: build 3112 (18.01.2024)
NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Мод, Unlocked)
NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.1
Zooba Survivors: .io game (Мод меню)
Zooba Survivors: .io game (Мод меню)
Version: 1.22
Unicorn Dash: Infinity Run (Мод, Без рекламы)
Unicorn Dash: Infinity Run (Мод, Без рекламы)
Version: 9

Отзывы о SAMURAI X - X-Sword style (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив