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Zombie Evil Kill 6 - Horror Bunker (Мод, Тупые боты)

Zombie Evil Kill 6 - Horror Bunker (Мод, Тупые боты) 4.5

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Версия:
4.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Enax Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 258
Скриншоты
Описание

Вы оказались в мрачном мире Zombie Evil Kill 6, где смертоносный вирус превратил обычных людей в живых мертвецов. Этот постапокалиптический мир наполнен ужасом и опасностью на каждом шагу. Чтобы выжить, вам придется действовать быстро и решительно.


Атмосфера вокруг вас апокалиптическая и мрачная. Города опустели, улицы заполнены зомби, и вы остались один на один с этим кошмаром. Ваша задача - найти способы выживания, исследуя окружающие местности и сражаясь с жуткими зомби. С каждым шагом битва за выживание становится все более напряженной. Мутанты и насекомые усиливают уровень ужаса и опасности в этом мире. Вам придется использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы защитить себя от этих ужасов.


Стоя перед лицом смерти, важно сохранять спокойствие и бодрость духа. Только так вы сможете разработать стратегию выживания и использовать свои силы, чтобы сразиться с зловещими монстрами и вернуть хоть маленький оазис нормальности в этом мире ужасов.



Информация о модах

Тупые боты

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Скачать Zombie Evil Kill 6 - Horror Bunker (Мод, Тупые боты) v4.5 MOD APK

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Скачать Zombie Evil Kill 6 - Horror Bunker (Мод, Тупые боты) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

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Отзывы о Zombie Evil Kill 6 - Horror Bunker (Мод, Тупые боты)


Комментарии (1)
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Павел
Павел 8 октября 2023 11:34
Игру прошёл легко и мне понравилось и было не трудно пройти 10000/10000 респект за такой мод спасибо большое за такой мод.
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