Super Stickman Dragon Warriors (Мод, Без рекламы) 1.3.0
Super Stickman Dragon Warriors — это экшн-файтинг с потрясающей графикой, призванный помочь игроку привести своего персонажа к вершине среди претендентов на звание чемпиона. Каждый боец обладает уникальным набором действий, ударов и маневров, а также особым боевым стилем, необходимым для победы над соперниками. Отправляйтесь в путешествие, чтобы стать непревзойденным чемпионом в мире экшн-файтинга.
На этой эпической арене вас ждут сражения с ниндзя, рыцарями и даже динозаврами. Бои Super Stickman Dragon Warriors разворачиваются в красивой и детализированной 3D-среде, что создает захватывающую атмосферу битвы. Выберите одного из бойцов и отправьтесь на выполнение множества квестов, погружаясь в потрясающие окружения этой игры-боевика.
Вашему персонажу предстоит исследовать уровни, искать сундуки с сокровищами, наполненные золотыми монетами или мощным оружием, способным повысить его боевую мощь. Управляйте своим персонажем мастерски, преодолевайте препятствия и сразитесь за звание лучшего бойца в мире Super Stickman Dragon Warriors!
Неограниченное количество маны
Неограниченное количество самоцветов (добавляется 50 000 каждый раз при загрузке игры)
Неограниченное золото (50 000 добавляется каждый раз при загрузке игры)
Скачать Super Stickman Dragon Warriors (Мод, Без рекламы) v1.3.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.