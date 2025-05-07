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Super Stickman Dragon Warriors (Мод, Без рекламы)

Super Stickman Dragon Warriors (Мод, Без рекламы) 1.3.0

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LEMON Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 822
Скриншоты
Описание

Super Stickman Dragon Warriors — это экшн-файтинг с потрясающей графикой, призванный помочь игроку привести своего персонажа к вершине среди претендентов на звание чемпиона. Каждый боец обладает уникальным набором действий, ударов и маневров, а также особым боевым стилем, необходимым для победы над соперниками. Отправляйтесь в путешествие, чтобы стать непревзойденным чемпионом в мире экшн-файтинга.


На этой эпической арене вас ждут сражения с ниндзя, рыцарями и даже динозаврами. Бои Super Stickman Dragon Warriors разворачиваются в красивой и детализированной 3D-среде, что создает захватывающую атмосферу битвы. Выберите одного из бойцов и отправьтесь на выполнение множества квестов, погружаясь в потрясающие окружения этой игры-боевика.


Вашему персонажу предстоит исследовать уровни, искать сундуки с сокровищами, наполненные золотыми монетами или мощным оружием, способным повысить его боевую мощь. Управляйте своим персонажем мастерски, преодолевайте препятствия и сразитесь за звание лучшего бойца в мире Super Stickman Dragon Warriors!


Информация о модах

Неограниченное количество маны

Неограниченное количество самоцветов (добавляется 50 000 каждый раз при загрузке игры)

Неограниченное золото (50 000 добавляется каждый раз при загрузке игры)

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Super Stickman Dragon Warriors (Мод, Без рекламы) v1.3.0 MOD APK

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Скачать Super Stickman Dragon Warriors (Мод, Без рекламы) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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