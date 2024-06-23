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Zombie Evil Kill 5 (Мод, Заморозка врагов)

Zombie Evil Kill 5 (Мод, Заморозка врагов) 7.3

4
2
Скачать (270 Мб)
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Версия:
7.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ENAX GAMES
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 270 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 326

Добро пожаловать в мир апокалипсиса в игре "Zombie Evil Kill 5"! В этом захватывающем шутере от первого лица вас ждет борьба за выживание в мире, охваченном глобальным заражением неизвестным вирусом. Вы - один из выживших, и теперь ваша задача - противостоять ужасным мутантам, которые рождаются из этого вируса.


Смертельный вирус продолжает разрушать мир, и вам придется использовать все свои навыки и оружие, чтобы выжить. Отстреливайте ужасающих мутантов, прежде чем они смогут атаковать вас, и найдите новые виды оружия, чтобы быть готовым к любым развитиям событий. Реалистичное вооружение и пейзажи, а также потрясающая HD-графика создают захватывающую атмосферу апокалипсиса, которая не даст вам расслабиться ни на секунду.


Готовьтесь к битве за выживание, которая станет вашим испытанием на прочность и выносливость. Погрузитесь в этот мир апокалипсиса, где только самые сильные смогут выжить.


Скриншоты

Информация о модах

Враги стоят на месте.

 Теги темы: Хоррор, Шутер, от первого лица

Скачать Zombie Evil Kill 5 (Мод, Заморозка врагов) 7.3 взлом

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Скачать Zombie Evil Kill 5 (Мод, Заморозка врагов) 270 Мб Ссылка 2 270 Мб

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