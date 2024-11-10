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Evil Monsters 3 - Zone (Мод, Тупой враг)

Evil Monsters 3 - Zone (Мод, Тупой враг) 4.2

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Версия:
4.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Enax Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 187 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
343
Скриншоты
Описание

Evil Monsters 3 – Zone - это игра, которая заставляет сердце замирать от ужаса и азарта. Главная цель - спасти похищенную девушку, но этот путь насыщен опасностями и испытаниями. Игра привлекает своим атмосферным стилем и захватывающим игровым процессом, который сочетает в себе элементы приключенческого боевика и ужасов.


Погружение начинается с мрачного путешествия по заброшенной, окутанной тьмой земле. Однако настоящие ужасы ожидают игроков в виде мутантов и смертоносных монстров, которые постоянно поджидают вас в темных уголках мира игры. Непредсказуемость событий и постоянное напряжение заставят игроков оставаться на нервах, не зная, что ждет их впереди. В Evil Monsters 3—Zone каждый шаг - это вызов, а каждое неожиданное появление монстра - новый поворот в истории, что делает игру захватывающей и непредсказуемой.


Информация о модах

1. Тупой враг

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Скачать Evil Monsters 3 - Zone (Мод, Тупой враг) 187 Мб Ссылка 2 187 Мб

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