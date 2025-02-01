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NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Мод, Unlocked)

NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Мод, Unlocked) 1.1.1

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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
Bandai Namco Entertainment Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 344
Скриншоты
Описание

NARUTO: Ultimate Ninja STORM — захватывающий боевой экшен, который переносит вас в динамичный мир одного из самых популярных аниме последних десятилетий. Игра создана самим издателем оригинального аниме, что гарантирует аутентичный и уникальный опыт для всех поклонников серии. Вас ждут эпические сражения, великолепная графика и возможность лично пережить ключевые моменты истории Наруто.


Погрузитесь в насыщенный геймплей, где вам предстоит выполнять разнообразные миссии для усиления своего персонажа. Занимайтесь тренировками, сражайтесь с мощными противниками и исследуйте открытый мир, полный скрытых локаций и неожиданных предметов. Каждый завершенный квест не только повышает ваши навыки, но и открывает доступ к новым возможностям. Станьте частью легенды и пройдите путь ниндзя в NARUTO: Ultimate Ninja STORM!


Информация о модах
  • Режим Бога
  • Неограниченная чакра
  • Множитель монет
  • Разблокировать всех персонажей
  • Разблокировать все костюмы
  • Полная игра бесплатно

Примечание :

– Протестировано на устройствах: S9 (Android 9), A24 (Android 13), S24Ultra (Android 14)

– Не поддерживается на эмуляторе (проверено с помощью LDPlayer9), оригинальные игры из PlayStore просто не предназначены для запуска на эмуляторе.


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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Мод, Unlocked) v1.1.1 MOD APK

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MOD 3.2 Гб MOD (Ссылка 2) 3.2 Гб
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Старые версии NARUTO: Ultimate Ninja STORM
Version 1.0.13 Version 1.0.15 Version 1.0.16 Version TG 1.0.16 Version TG 1.0.15


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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