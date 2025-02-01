NARUTO: Ultimate Ninja STORM — захватывающий боевой экшен, который переносит вас в динамичный мир одного из самых популярных аниме последних десятилетий. Игра создана самим издателем оригинального аниме, что гарантирует аутентичный и уникальный опыт для всех поклонников серии. Вас ждут эпические сражения, великолепная графика и возможность лично пережить ключевые моменты истории Наруто.
Погрузитесь в насыщенный геймплей, где вам предстоит выполнять разнообразные миссии для усиления своего персонажа. Занимайтесь тренировками, сражайтесь с мощными противниками и исследуйте открытый мир, полный скрытых локаций и неожиданных предметов. Каждый завершенный квест не только повышает ваши навыки, но и открывает доступ к новым возможностям. Станьте частью легенды и пройдите путь ниндзя в NARUTO: Ultimate Ninja STORM!
- Режим Бога
- Неограниченная чакра
- Множитель монет
- Разблокировать всех персонажей
- Разблокировать все костюмы
- Полная игра бесплатно
Примечание :
– Протестировано на устройствах: S9 (Android 9), A24 (Android 13), S24Ultra (Android 14)
– Не поддерживается на эмуляторе (проверено с помощью LDPlayer9), оригинальные игры из PlayStore просто не предназначены для запуска на эмуляторе.
Скачать NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Мод, Unlocked) v1.1.1 MOD APK
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