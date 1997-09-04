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Stickman Dragon Fight (Мод, Бессмертие)

Stickman Dragon Fight (Мод, Бессмертие) 2.7.5

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Версия:
2.7.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Azura Global
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 214
Скриншоты
Описание

Stickman Dragon Fight от OneSoft предлагает игрокам полностью новый опыт в мире экшн-игр. В отличие от их предыдущего проекта, Kawaii Home Design, который сфокусирован на декоре и дизайне, Stickman Dragon Fight погружает игроков в захватывающие битвы с драконами.


В центре сюжета стоит герой по имени Stick Z, который должен противостоять гигантским драконам, угрожающим вселенной. Эти драконы не просто враги, они представляют собой вершину опасности, и с каждым уровнем их сила растет, делая битвы все более непредсказуемыми и интенсивными.


Дизайн игры основан на минималистичных, но выразительных графических элементах, характерных для стикмен-стиля. Это создает уникальное визуальное впечатление и делает игру особенно привлекательной для тех, кто ценит стикмен-игры.



Информация о модах

Непобедимый персонаж

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 Теги темы: Бессмертие, Файтинг

Скачать Stickman Dragon Fight (Мод, Бессмертие) v2.7.5 MOD APK

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Скачать Stickman Dragon Fight (Мод, Бессмертие) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

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