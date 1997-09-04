Описание

Stickman Dragon Fight от OneSoft предлагает игрокам полностью новый опыт в мире экшн-игр. В отличие от их предыдущего проекта, Kawaii Home Design, который сфокусирован на декоре и дизайне, Stickman Dragon Fight погружает игроков в захватывающие битвы с драконами.





В центре сюжета стоит герой по имени Stick Z, который должен противостоять гигантским драконам, угрожающим вселенной. Эти драконы не просто враги, они представляют собой вершину опасности, и с каждым уровнем их сила растет, делая битвы все более непредсказуемыми и интенсивными.





Дизайн игры основан на минималистичных, но выразительных графических элементах, характерных для стикмен-стиля. Это создает уникальное визуальное впечатление и делает игру особенно привлекательной для тех, кто ценит стикмен-игры.



