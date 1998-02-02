Описание

Memes Wars multiplayer sandbox - Это мультиплеерная игра, в которой полностью открытый мир! Участвуйте в баталиях на хорошо проработанных картах, убивайте всех своих противников которые играют точно так-же как и вы. Соберите отряд из своих друзей или в одиночку сыграйте с игроками со всего мира.

Создавайте оружие и снаряжение, 30+ автомобилей, танков, вертолётов, мотоциклов.

В инвентаре вы сможете найти сотни разных предметов.

3 режима игры: Против всех, Командный, Песочница - Много карт и все они с открытым миром!