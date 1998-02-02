Версия:
4.9.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChaloApps
Обновлено:
Вчера, 21:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 227 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 686
Описание
Memes Wars multiplayer sandbox - Это мультиплеерная игра, в которой полностью открытый мир! Участвуйте в баталиях на хорошо проработанных картах, убивайте всех своих противников которые играют точно так-же как и вы. Соберите отряд из своих друзей или в одиночку сыграйте с игроками со всего мира.
Создавайте оружие и снаряжение, 30+ автомобилей, танков, вертолётов, мотоциклов.
В инвентаре вы сможете найти сотни разных предметов.
3 режима игры: Против всех, Командный, Песочница - Много карт и все они с открытым миром!
Информация о модах
- Режим бога
- Автомобиль GodMode
- Бесплатный шоппинг
- Разблокировать все
- Выгнать игроков
- Анти удар
- Без рекламы
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