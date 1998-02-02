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Memes Wars multiplayer sandbox (Мод, Много денег)

Memes Wars multiplayer sandbox (Мод, Много денег) 4.9.1

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Версия:
4.9.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChaloApps
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 227 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 686
Скриншоты
Описание

Memes Wars multiplayer sandbox - Это мультиплеерная игра, в которой полностью открытый мир! Участвуйте в баталиях на хорошо проработанных картах, убивайте всех своих противников которые играют точно так-же как и вы. Соберите отряд из своих друзей или в одиночку сыграйте с игроками со всего мира.

Создавайте оружие и снаряжение, 30+ автомобилей, танков, вертолётов, мотоциклов.

В инвентаре вы сможете найти сотни разных предметов.

3 режима игры: Против всех, Командный, Песочница - Много карт и все они с открытым миром!


Информация о модах
  1. Режим бога
  2. Автомобиль GodMode
  3. Бесплатный шоппинг
  4. Разблокировать все
  5. Выгнать игроков
  6. Анти удар
  7. Без рекламы
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 Теги темы: Много денег

Скачать Memes Wars multiplayer sandbox (Мод, Много денег) v4.9.1 MOD APK

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Скачать Memes Wars multiplayer sandbox (Мод, Много денег) 227 Мб Ссылка 2 227 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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