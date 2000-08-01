Описание

Street Fighter IV Champion Edition (Мод, Много денег) - В этой игре вы получаете возможность испытать свои силы на мировой арене, сражайтесь с игроками со всего мира и откройте 32 бойца! Эта игра долгое время была лучшей на нескольких платформах. Но с тех пор этот процесс устарел и также принял непредставимую форму для мобильных устройств. В новом издании эта проблема устранена путем присвоения заголовку префикса «HD». Теперь игроки могут погрузиться в мир напряженных боев между сильнейшими бойцами мира. Вас ждёт интуитивно понятное управление и интересная графика.