Версия:
1.08.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CAPCOM CO., LTD.
Обновлено:
Вчера, 23:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 518 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 073
Описание
Street Fighter IV Champion Edition (Мод, Много денег) - В этой игре вы получаете возможность испытать свои силы на мировой арене, сражайтесь с игроками со всего мира и откройте 32 бойца! Эта игра долгое время была лучшей на нескольких платформах. Но с тех пор этот процесс устарел и также принял непредставимую форму для мобильных устройств. В новом издании эта проблема устранена путем присвоения заголовку префикса «HD». Теперь игроки могут погрузиться в мир напряженных боев между сильнейшими бойцами мира. Вас ждёт интуитивно понятное управление и интересная графика.
Информация о модах
МОД 1
- Разблокировано
МОД 2
- Меню модов
- Множитель атаки
- Режим бога
- Платный контент разблокирован (онлайн-контент НЕ доступен)
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