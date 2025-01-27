Описание

Once Upon A Tower - это увлекательная игра, которая позволяет игрокам окунуться в мир фантазии и стать принцессой, запертой в высокой башне, охраняемой драконом. В этой забавной и захватывающей игре вам предстоит исследовать башню, пройти различные задания и попытаться найти свой выход из этой заточения.





Игра предлагает красочную графику и потрясающий дизайн, что делает ее визуально привлекательной. Управление очень простое, достаточно нажимать на экран справа и слева, чтобы перемещаться и взаимодействовать с окружающим миром.





Once Upon A Tower - это не только увлекательное приключение, но и головоломка, требующая от игрока обдумывания каждого своего шага. Вам предстоит решать различные задачи и преодолевать препятствия, чтобы добраться до своей свободы.



