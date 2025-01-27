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Once Upon a Tower (Мод, Unlocked)

Once Upon a Tower (Мод, Unlocked) 47

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Версия:
47
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pomelo Games
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 864
Скриншоты
Описание

Once Upon A Tower - это увлекательная игра, которая позволяет игрокам окунуться в мир фантазии и стать принцессой, запертой в высокой башне, охраняемой драконом. В этой забавной и захватывающей игре вам предстоит исследовать башню, пройти различные задания и попытаться найти свой выход из этой заточения.


Игра предлагает красочную графику и потрясающий дизайн, что делает ее визуально привлекательной. Управление очень простое, достаточно нажимать на экран справа и слева, чтобы перемещаться и взаимодействовать с окружающим миром.


Once Upon A Tower - это не только увлекательное приключение, но и головоломка, требующая от игрока обдумывания каждого своего шага. Вам предстоит решать различные задачи и преодолевать препятствия, чтобы добраться до своей свободы.



Информация о модах
  • Режим бога
  • Бесплатный куб PowerUp
  • Неограниченные бомбы
  • Бесплатные возрождения
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Once Upon a Tower (Мод, Unlocked) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

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