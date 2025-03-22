android-1.ru / Игры / Экшен / Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked)
Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked)

Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked) 1.00.00

Испытайте свои навыки в легендарных рукопашных боях против соперников со всего мира
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.00.00
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Street Fighter IV CE NETFLIX вас ждёт суровое прочтение классической аркады, переносящее культовую серию файтингов на мобильные устройства с множеством улучшений для мобильных устройств и обновлений. Управляйте культовыми бойцами, такими как Ryu, Chun‑Li и Ken, и погружайтесь в напряжённые рукопашные схватки с игроками по всему миру. Игра сохраняет знакомую динамику и отзывчивое управление, предлагая новые режимы и оптимизацию графики для более плавного и захватывающего игрового процесса.


Благодаря интуитивному обучению и регулируемой сложности, новичкам будет просто освоиться, а ветераны смогут проверить своё мастерство в соревновательных матчах и турнирах. Street Fighter IV: Champion Edition предлагает разнообразные испытания, ежедневные события и систему прокачки бойцов, позволяя улучшать навыки и разблокировать новые приёмы. Погружайтесь в мир интенсивных поединков и станьте легендой уличных боёв!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked) v1.00.00 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked) 2.6 Гб Ссылка 2 2.6 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Gungoon.io (Мод меню)
Gungoon.io (Мод меню)
Version: 1.0.1
Eastern Exorcist (Полная версия)
Eastern Exorcist (Полная версия)
Version: 1.00.0
Backrooms RTX: Horror Game
Backrooms RTX: Horror Game
Version: 1.1
Horror Tale 3: Ведьма (Мод, Unlocked)
Horror Tale 3: Ведьма (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Photo Finish Horse Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Photo Finish Horse Racing (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 100.2
Lucky Weapon (Мод меню)
Lucky Weapon (Мод меню)
Version: 0.2
REPO Horror Online
REPO Horror Online
Version: 1.0gp
VanLife Симулятор (Мод меню)
VanLife Симулятор (Мод меню)
Version: 0.0.5

Отзывы о Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив