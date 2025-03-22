Street Fighter IV CE NETFLIX (Мод, Unlocked) 1.00.00
Испытайте свои навыки в легендарных рукопашных боях против соперников со всего мира
В Street Fighter IV CE NETFLIX вас ждёт суровое прочтение классической аркады, переносящее культовую серию файтингов на мобильные устройства с множеством улучшений для мобильных устройств и обновлений. Управляйте культовыми бойцами, такими как Ryu, Chun‑Li и Ken, и погружайтесь в напряжённые рукопашные схватки с игроками по всему миру. Игра сохраняет знакомую динамику и отзывчивое управление, предлагая новые режимы и оптимизацию графики для более плавного и захватывающего игрового процесса.
Благодаря интуитивному обучению и регулируемой сложности, новичкам будет просто освоиться, а ветераны смогут проверить своё мастерство в соревновательных матчах и турнирах. Street Fighter IV: Champion Edition предлагает разнообразные испытания, ежедневные события и систему прокачки бойцов, позволяя улучшать навыки и разблокировать новые приёмы. Погружайтесь в мир интенсивных поединков и станьте легендой уличных боёв!
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