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REPO Horror Online

REPO Horror Online 1.0gp

Исследуйте заброшенные локации, решайте загадки исчезнувших цивилизаций
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Версия:
1.0gp
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
MK-Play
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

В REPO Horror Online вас ждет захватывающий хоррор, погружающий в мир, где человечество бесследно исчезло. Вы отправляетесь в экспедицию по заброшенным объектам и руинам древних цивилизаций, ведомые загадочным ИИ по имени Taxman. Этот искусственный интеллект выдает задания, заставляя вас искать редкие артефакты и ценные предметы, оставшиеся от давно ушедшей эпохи. Каждая локация таит в себе мрачные тайны и неожиданные опасности, а атмосфера игры насыщена настоящим напряжение, заставляя сердце биться чаще от предчувствия неизбежного ужаса.


Игровой процесс строится на реалистичной физике объектов, что добавляет как сложностей, так и долю комичности в ваше выживание. Вам предстоит активно взаимодействовать с окружением: перемещать предметы, комбинировать найденные артефакты и использовать их для решения головоломок, возникающих на пути к разгадке тайн исчезнувших цивилизаций. Taxman продолжает направлять вас через лабиринт заброшенных локаций, где каждый найденный объект может оказаться ключом к пониманию прошлого. Благодаря детальной проработке механик и художественному оформлению, игра дарит ощущение реализм в каждом движении, превращая каждое действие в шаг к раскрытию мрачных секретов давно ушедшего мира.


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