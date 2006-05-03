Описание

В Frozen War: Endless Frost вас ждет захватывающая стратегия на выживание, действие которой разворачивается на фоне леденящего душу зомби-апокалипсиса. Мир, охваченный экстремально низкими температурами, пережил катастрофу, уничтожившую человеческую цивилизацию и оставившую лишь немногих выживших. Теперь, вынужденные покинуть разрушенные дома, люди сталкиваются с ордами зомби, свирепыми снежными бурями, мутировавшими зверями и безжалостными бандитами, которые борются за каждый клочок пространства. Эта ледяная пустыня становится ареной испытаний, где каждая ошибка может стоить жизни, а каждый найденный ресурс — залогом продолжения существования. Ваш персонаж оказывается в центре событий, где прошлое смешивается с настоящим, и только сила духа и решимость способны изменить ход истории.





Вы — последняя надежда человечества, и ваша задача — возглавить группу выживших, собрать необходимые ресурсы и восстановить утраченные убежища. В процессе вам предстоит выполнять разнообразные задания: от охоты и приготовления пищи до заготовки древесины и укрепления обороны, чтобы обеспечить непрерывное развитие поселения среди холода и хаоса. Динамичный игровой процесс требует тактического мышления и быстрой реакции, ведь каждое принятое решение влияет на исход сражений с врагами. Благодаря продуманной системе прокачки и стратегическим возможностям, игра позволяет постоянно совершенствовать навыки своих персонажей, превращая каждую битву в испытание выживание в условиях настоящего апокалипсис. Frozen War: Endless Frost приглашает вас испытать свои лидерские качества, объединить усилия с другими выжившими и восстановить мир, где надежда и мужество смогут возродить утраченный свет в мире вечной зимы.