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DC: Dark Legion™

DC: Dark Legion™ 2.1.2

Погрузитесь в эпическую битву за будущее вселенной
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Версия:
2.1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
FunPlus International AG
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 629 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

В DC: Dark Legion вы окунетесь в захватывающий мир вселенной DC, где 200 уникальных персонажей – от культовых супергероев Лиги справедливости, таких как Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина и Аквамен, до могущественных злодеев, включая Джокера, Лекса Лютора и Харли Квинн – готовы встать на вашу сторону. Силы злой вселенной уже вторглись на Землю, установив свою базу в Готэм-сити, и только ваша стратегическая смелость и тактическое мышление помогут противостоять угрозе темной энергии Мультивселенной.


Создайте свою собственную команду чемпионов и злодеев, подбирайте персонажей из глубокой истории комиксов DC и участвуйте в напряженных PvP-сражениях и многопользовательских битвах. DC: Dark Legion предлагает инновационный геймплей, где каждое ваше решение, каждый ход и каждая стратегия напрямую влияют на судьбу Мультивселенной. Станьте ключевым стратегом в битве за надежду и свет, и позвольте своим любимым героям и злодеям раскрыть всю свою мощь на поле боя!


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