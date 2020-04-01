Описание

В DC: Dark Legion вы окунетесь в захватывающий мир вселенной DC, где 200 уникальных персонажей – от культовых супергероев Лиги справедливости, таких как Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина и Аквамен, до могущественных злодеев, включая Джокера, Лекса Лютора и Харли Квинн – готовы встать на вашу сторону. Силы злой вселенной уже вторглись на Землю, установив свою базу в Готэм-сити, и только ваша стратегическая смелость и тактическое мышление помогут противостоять угрозе темной энергии Мультивселенной.





Создайте свою собственную команду чемпионов и злодеев, подбирайте персонажей из глубокой истории комиксов DC и участвуйте в напряженных PvP-сражениях и многопользовательских битвах. DC: Dark Legion предлагает инновационный геймплей, где каждое ваше решение, каждый ход и каждая стратегия напрямую влияют на судьбу Мультивселенной. Станьте ключевым стратегом в битве за надежду и свет, и позвольте своим любимым героям и злодеям раскрыть всю свою мощь на поле боя!