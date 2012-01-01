Описание

Little Village приглашает вас превратить открытую глушь в оживленную деревню, достойную короля! Спроектируйте, постройте и украсьте своё поселение с полной свободой настройки, создавая уникальный мир по вашим собственным правилам. Каждый элемент, от уютных домиков до красивых пейзажей, отражает ваш творческий подход и превращает деревню в настоящее произведение искусства, где каждый уголок наполнен индивидуальностью и теплом.





Развивайте свой город, постепенно добавляя по одному необычному жителю, который привносит в жизнь деревни свою неповторимую историю и умения. Помогайте им улучшать навыки, чтобы они работали быстрее, усерднее и умнее, создавая основу для процветания. Кроме того, развивайте успешные фермы и готовьте разнообразные блюда, чтобы поднимать настроение и благосостояние своих сограждан. Little Village дарит вам возможность воплотить мечту о идеальном сообществе, где каждое решение и каждое творение приближает вас к созданию истинного королевства!