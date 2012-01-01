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Little Village (Мод меню)

Little Village (Мод меню) 0.16.4

Постройте свою мечту из глуши в процветающее королевство
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Версия:
0.16.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Andy Nemeth
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Little Village приглашает вас превратить открытую глушь в оживленную деревню, достойную короля! Спроектируйте, постройте и украсьте своё поселение с полной свободой настройки, создавая уникальный мир по вашим собственным правилам. Каждый элемент, от уютных домиков до красивых пейзажей, отражает ваш творческий подход и превращает деревню в настоящее произведение искусства, где каждый уголок наполнен индивидуальностью и теплом.


Развивайте свой город, постепенно добавляя по одному необычному жителю, который привносит в жизнь деревни свою неповторимую историю и умения. Помогайте им улучшать навыки, чтобы они работали быстрее, усерднее и умнее, создавая основу для процветания. Кроме того, развивайте успешные фермы и готовьте разнообразные блюда, чтобы поднимать настроение и благосостояние своих сограждан. Little Village дарит вам возможность воплотить мечту о идеальном сообществе, где каждое решение и каждое творение приближает вас к созданию истинного королевства!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Большое количество предметов
  • Постоянная скорость активна
  • Множитель скорости колонистов
  • Высокий Книжный Опыт

Примечание:

– Высокое количество предметов – Включите его при сборе/создании вещей, чтобы получить большое количество предметов. Выключите его после этого, чтобы колонист мог закончить сбор вещей.

– Высокое количество опыта за книги – Как только вы разблокируете книги, включите его, и когда ваш колонист будет собирать/строить и т. д., он мгновенно достигнет максимального уровня для этой черты.

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 Теги темы: Мод меню

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