Little Village (Мод меню) 0.16.4
Постройте свою мечту из глуши в процветающее королевство
Little Village приглашает вас превратить открытую глушь в оживленную деревню, достойную короля! Спроектируйте, постройте и украсьте своё поселение с полной свободой настройки, создавая уникальный мир по вашим собственным правилам. Каждый элемент, от уютных домиков до красивых пейзажей, отражает ваш творческий подход и превращает деревню в настоящее произведение искусства, где каждый уголок наполнен индивидуальностью и теплом.
Развивайте свой город, постепенно добавляя по одному необычному жителю, который привносит в жизнь деревни свою неповторимую историю и умения. Помогайте им улучшать навыки, чтобы они работали быстрее, усерднее и умнее, создавая основу для процветания. Кроме того, развивайте успешные фермы и готовьте разнообразные блюда, чтобы поднимать настроение и благосостояние своих сограждан. Little Village дарит вам возможность воплотить мечту о идеальном сообществе, где каждое решение и каждое творение приближает вас к созданию истинного королевства!
- Меню модов
- Большое количество предметов
- Постоянная скорость активна
- Множитель скорости колонистов
- Высокий Книжный Опыт
Примечание:
– Высокое количество предметов – Включите его при сборе/создании вещей, чтобы получить большое количество предметов. Выключите его после этого, чтобы колонист мог закончить сбор вещей.
– Высокое количество опыта за книги – Как только вы разблокируете книги, включите его, и когда ваш колонист будет собирать/строить и т. д., он мгновенно достигнет максимального уровня для этой черты.
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