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Card Guardians: Колодостроительная карточная жанре (Мод меню)

Card Guardians: Колодостроительная карточная жанре (Мод меню) 3.11.1

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tapps Games - PT
Версия:
3.11.1
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 164 Мб
id приложения:
com.tapps.roguelike.rpg.cardguardians
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
4 671

Card Guardians - один из шедевров стратегии расширения, завоевавший огромные сердца игроков. В этой игре игроки будут погружены в реальные сражения, взрывы и множество интересных событий. Уникальная особенность игры в том, что игроки могут сами открыть пугающую правду, завоевывая собственные карты. Все наши судьбы выбираются и решаются нами, поэтому давайте сражаться и защищаться. 


В этом суперпродукте Card Guardians игроки смогут действовать самостоятельно. В игре будет каждая небольшая задача, и мы полагаемся на нее, чтобы нарисовать наиболее подходящие способы боя. Разработайте себе подходящую боевую стратегию, чтобы вы могли самым умным образом справиться с этими плохими парнями, когда столкнетесь с неожиданной ситуацией. Создание готового плана - незаменимая работа для таких умных игроков, как вы.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Оплаченный Дар Изобилия
  • Оплаченный Дар Настойчивости
  • Безделушка Для Открытия Оплачена
  • РЕКЛАМА Удалена
 Теги темы: Мод меню

Скачать Card Guardians: Колодостроительная карточная жанре (Мод меню) 3.11.1 взлом

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Скачать Card Guardians: Колодостроительная карточная жанре (Мод меню) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Card Guardians: Колодостроительная карточная жанре (Мод меню)


Комментарии (1)
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Николай
Николай 29 июня 2023 07:01
Скачал думал на русском языке игра, находиться в категории игры на русском, в итоге все на английском, даже мод, не могу понять зачем она в этой категории
-1
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