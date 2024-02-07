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Merge Inn - Самый вкусный пазл! (Мод, Много денег)

Merge Inn - Самый вкусный пазл! (Мод, Много денег) 5.14.1

Станьте шеф-поваром и управляйте своим рестораном в кулинарной игре.
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Версия:
5.14.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Original Games OU
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 312

Merge Inn - это захватывающая кулинарная игра, которая позволяет вам окунуться в мир гастрономии и стать шеф-поваром собственного ресторана. В этой игре вы берете на себя роль талантливого повара, который стремится создать самые вкусные и уникальные блюда для своих клиентов.


Игра предоставляет вам возможность управлять всеми аспектами ресторанного бизнеса, начиная с выбора ингредиентов и заканчивая обслуживанием посетителей. Вы должны собирать различные ингредиенты, чтобы готовить разнообразные блюда. Каждое блюдо имеет свой собственный рецепт, и ваша задача - следовать этим рецептам, чтобы приготовить блюда высшего качества. Клиенты в вашем ресторане будут оценивать ваши кулинарные навыки, и вам придется угадывать их предпочтения и удовлетворять их запросы. Чем более довольны клиенты, тем больше чаевых они оставят, и тем успешнее будет ваш ресторан.


Со временем вы сможете улучшать свой ресторан, добавлять новые блюда в меню, расширять помещение и делать свой бизнес все более процветающим. Вам предстоит пройти через различные уровни сложности, где требуется все больше навыков и креативности, чтобы удовлетворить вкусы ваших гостей.



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Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Inn - Самый вкусный пазл! (Мод, Много денег) 5.14.1 взлом

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Скачать Merge Inn - Самый вкусный пазл! (Мод, Много денег) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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