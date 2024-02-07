Merge Inn - Самый вкусный пазл! (Мод, Много денег) 5.14.1
Станьте шеф-поваром и управляйте своим рестораном в кулинарной игре.
Merge Inn - это захватывающая кулинарная игра, которая позволяет вам окунуться в мир гастрономии и стать шеф-поваром собственного ресторана. В этой игре вы берете на себя роль талантливого повара, который стремится создать самые вкусные и уникальные блюда для своих клиентов.
Игра предоставляет вам возможность управлять всеми аспектами ресторанного бизнеса, начиная с выбора ингредиентов и заканчивая обслуживанием посетителей. Вы должны собирать различные ингредиенты, чтобы готовить разнообразные блюда. Каждое блюдо имеет свой собственный рецепт, и ваша задача - следовать этим рецептам, чтобы приготовить блюда высшего качества. Клиенты в вашем ресторане будут оценивать ваши кулинарные навыки, и вам придется угадывать их предпочтения и удовлетворять их запросы. Чем более довольны клиенты, тем больше чаевых они оставят, и тем успешнее будет ваш ресторан.
Со временем вы сможете улучшать свой ресторан, добавлять новые блюда в меню, расширять помещение и делать свой бизнес все более процветающим. Вам предстоит пройти через различные уровни сложности, где требуется все больше навыков и креативности, чтобы удовлетворить вкусы ваших гостей.
- Деньги не уменьшаются при расходовании!
Скачать Merge Inn - Самый вкусный пазл! (Мод, Много денег) 5.14.1 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство