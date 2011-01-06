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Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки)

Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки) 6.1.11

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Версия:
6.1.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pablo Leban
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38 241
Скриншоты
Описание

Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки) - Начните свое путешествие в этой игре-кликере! Как это работает? Вы начинаете с нуля, и когда вы достигаете 100, 500, 1000, 2000, 4000 долларов и так далее, игра продолжается. Если вы умрете и у вас не будет достаточно монет для продолжения, вы всегда можете посмотреть рекламу, чтобы получить больше. Что предлагает игра? Вы можете улучшать свое снаряжение с помощью монет, и люди будут платить вам больше, если вы хорошо выглядите! Idle Slayer — отличный способ отвлечься от будней и немного подзаработать! Загрузите бездельник сегодня, чтобы начать поиски богатства монет!



Информация о модах
  • Добавьте Драгоценности Душ (Премиальные деньги)
  • Множитель скорости перемещения
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки) v6.1.11 MOD APK

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Скачать Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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.
. 31 июля 2024 03:11
Иконка в списке приложений есть, но открыть не получается
0
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Бакиров Ильгам Азаматович
Бакиров Ильгам Азаматович 22 июня 2024 15:05
Игра не открывается
0
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