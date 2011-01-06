Версия:
6.1.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pablo Leban
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:05
Возраст:
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38 241
Описание
Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки) - Начните свое путешествие в этой игре-кликере! Как это работает? Вы начинаете с нуля, и когда вы достигаете 100, 500, 1000, 2000, 4000 долларов и так далее, игра продолжается. Если вы умрете и у вас не будет достаточно монет для продолжения, вы всегда можете посмотреть рекламу, чтобы получить больше. Что предлагает игра? Вы можете улучшать свое снаряжение с помощью монет, и люди будут платить вам больше, если вы хорошо выглядите! Idle Slayer — отличный способ отвлечься от будней и немного подзаработать! Загрузите бездельник сегодня, чтобы начать поиски богатства монет!
Информация о модах
- Добавьте Драгоценности Душ (Премиальные деньги)
- Множитель скорости перемещения
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