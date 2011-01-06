Описание

Idle Slayer (Мод, Бесплатные покупки) - Начните свое путешествие в этой игре-кликере! Как это работает? Вы начинаете с нуля, и когда вы достигаете 100, 500, 1000, 2000, 4000 долларов и так далее, игра продолжается. Если вы умрете и у вас не будет достаточно монет для продолжения, вы всегда можете посмотреть рекламу, чтобы получить больше. Что предлагает игра? Вы можете улучшать свое снаряжение с помощью монет, и люди будут платить вам больше, если вы хорошо выглядите! Idle Slayer — отличный способ отвлечься от будней и немного подзаработать! Загрузите бездельник сегодня, чтобы начать поиски богатства монет!



