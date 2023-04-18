Описание

Cooking Craft (Мод, Без рекламы) - Готовить дома скучно! Поднимите свои навыки на новый уровень с Cooking Academy. Станьте лучшим шеф-поваром в мире с Cooking Academy! Получайте фантастические награды, открывайте уникальные рецепты и выполняйте задания. Поднимите свои кулинарные навыки на новый уровень с этой игрой в жанре тайм-менеджмента. Собственный ресторан или выбор из десятков блюд интернациональной кухни. Станьте кулинарным боссом! Скачайте Кулинарную Академию бесплатно уже сегодня!