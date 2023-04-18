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Cooking Craft (Мод, Без рекламы)

Cooking Craft 2.15

Без рекламы
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Версия:
2.15
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 81 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 294
Скриншоты
Описание

Cooking Craft (Мод, Без рекламы) - Готовить дома скучно! Поднимите свои навыки на новый уровень с Cooking Academy. Станьте лучшим шеф-поваром в мире с Cooking Academy! Получайте фантастические награды, открывайте уникальные рецепты и выполняйте задания. Поднимите свои кулинарные навыки на новый уровень с этой игрой в жанре тайм-менеджмента. Собственный ресторан или выбор из десятков блюд интернациональной кухни. Станьте кулинарным боссом! Скачайте Кулинарную Академию бесплатно уже сегодня!


Информация о модах
  • Убран показ рекламы;
  • Вы можете получать бесплатные вещи без просмотра рекламы.
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Игра входит в подборки:
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Кулинарные игры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Cooking Craft (Мод, Без рекламы) v2.15 MOD APK

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Скачать Cooking Craft (Мод, Без рекламы) 81 Мб Ссылка 2 81 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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